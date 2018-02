Guardiola no s'arronsa i porta el llaç groc a Wembley

Josep Guardiola ha guanyat el primer títol de la seva carrera a Anglaterra, la Copa de la Lliga anglesa contra l'Arsenal, amb el llaç groc a la solapa. El tècnic català l'ha portat malgrat una amenaça de sanció de la Federació, en un partit en què molts aficionats del City han imitat el seu tècnic portant un llaç en mostra de solidaritat. Guardiola també portava a la solapa un ninot dins d'una campanya contra el càncer.

El Comitè de Defensa de la República Catalana (CDR) de Londres, de fet, ha repartit a la rodalia de l'estadi de Wembley llaços grocs abans de la final de la Copa de la Lliga entre el Manchester City i l'Arsenal. Una desena de membres del CDR, proveïts de bosses de plàstic, han donat 6.000 llaços als aficionats que hi estaven interessats.

Pep Guardiola, tècnic del City, va veure com la Federació Anglesa li obria un expedient aquesta setmana per portar aquest símbol en partits de lliga, un llaç que va començar a portar quan Jordi Sànchez i Jordi Cuixart van entrar a la presó fa més de quatre mesos, i que també porta en mostra de suport a Joaquim Forn i Oriol Junqueras.

Plenty of yellow ribbons about on Wembley Way but all handed out by pro-Independence Catalan groups, rather than City fans, so far pic.twitter.com/Q7Y1xynMsh