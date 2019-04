Primer la Lliga, després la Champions: centrades en el Madrid abans d'anar a Munic

Preparar una competició amb més competició. És la recepta del Barça de Lluís Cortés, que sap que abans de posar els cinc sentits en l'anada de semifinals de la Champions contra el Bayern Munic ha de fer els deures contra el Madrid CFF, en el partit avançat de la jornada 28 de la Lliga Iberdrola. "El partit més important és el de demà. Ja tindrem temps de pensar en diumenge", reiterava en la prèvia el tècnic blaugrana. Les culers visitaran Matapiñonera aquest dimecres (17 h, Movistar Vamos) amb el repte de tornar a posar pressió a l'Atlètic de Madrid, que no jugarà fins dilluns, davant l'Espanyol a l'RCDE Stadium. Una victòria culer situaria provisionalment el Barça líder de la classificació. "Si volem seguir amb aspiracions de guanyar la Lliga, és un partit de vital importància", ha insistit Cortés.

El precedent de la primera volta, amb golejada per 7-0 a Sant Joan Despí, i els quarts de Copa de la Reina, saldats amb un clar 0-3, fan pensar que serà un partit plàcid, però les urgències de les madrilenyes les fan més perilloses ara que s'acaba el campionat. El Madrid CFF lluita per salvar la categoria i s'aferra als últims punts que queden per repartir. Marcadors curts i partits competits són l'aval de les de Víctor Martín en les últimes setmanes. "És un camp difícil, serà un partit dur i disputat, hem de sortir amb la mateixa actitud i el mateix joc dels últims dies", ha conclòs el tècnic.

Durant l'entrenament d'avui, la plantilla blaugrana ha pogut comptar parcialment amb Asisat Oshoala, que s'està recuperant de la lesió muscular que va patir al Wanda fa un mes.