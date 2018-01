Clàudia Galicia, campiona d'Espanya de cronoescalada

Clàudia Galicia comença el 2018 al calaix més alt del podi per recollir el guardó que l'acredita com a campiona d'Espanya en la modalitat de cronoescalada. A més, Galicia ha aconseguit també la medalla de plata en la prova d'esprint.

Dissabte començava el Campionat d'Espanya disputat a l'estació d'esquí de Boí Taüll. Les nevades de les últimes setmanes han contribuït a l'èxit d'una prova que ja s'ha convertit en una clàssica del calendari. La prova de cronoescalada va consistir en un ascens de 710 metres de desnivell positiu des de la base de l'estació fins al Rasparoies situat a 2.753 metres.

Galicia va sortir des del principi a imposar el seu ritme i va confirmar les bones sensacions en aquest inici de temporada. Després 34 minuts de prova, la de Torelló creuava la meta en primera posició superant la basca Nahia Quincoces i la catalana Marta Garcia.

Marta Garcia guanya en la modalitat d'esprint

Amb unes hores de descans, les esquiadores afrontaven aquest diumenge al matí la prova d'esprint, molt explosiva i on es requereix un gran domini de la tècnica. En la mànega final Galicia anava colze a colze amb la seva companya Marta Garcia. No obstant això, Garcia ha sabut fer un canvi més precís i ràpid que li ha permès prendre avantatge i arribar a la meta en primera posició. Finalment, Clàudia Galicia ha estat segona, per davant de la jove Júlia Casanovas.

A la seva arribada a meta, Galicia comentava: "He patit una mica aquest cap de setmana però estic contenta amb els resultats aconseguits durant el cap de setmana. Sempre fa il·lusió aconseguir un campionat i això em serveix per preparar-me de cara a la Copa del Món".