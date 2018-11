Espanya presentarà una queixa al COI i afirma que manté la seva posició sobre Kosovo

Malgrat que aquest dijous el Comitè Olímpic Internacional i el Comitè Olímpic Espanyol van celebrar que Espanya havia accedit a atorgar als esportistes de Kosovo e l corresponent visat i que se’ls autoritzarà a utilitzar els seus símbols nacionals, l’himne i la bandera en territori espanyol, el govern espanyol ha mogut fitxa i ha puntualitzat que "no ha fet cap canvi" en la seva posició sobre la participació dels esportistes kosovars en competicions olímpiques a Espanya i que "sempre" ha concedit visats quan han estat sol·licitats.

A través d'una nota de premsa, el ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació també ha anunciat que el seu titular, Josep Borrell, elevarà una queixa formal al COI per denunciar el que considera "informacions falses procedents d'un alt càrrec del COI, que no tenen fonament", i els traslladarà "el profund malestar" que aquestes declaracions han causat a l'executiu espanyol. En el seu comunicat, el govern espanyol assegura que "Espanya ha anat permetent i facilitant la participació d'esportistes kosovars en aquestes competicions, concedint els visats quan els han sol·licitat, sempre d'acord amb la carta olímpica i permetent la utilització dels seus símbols, banderes i himne segons el protocol olímpic". I també s'assegura que, en un futur, seguiran amb aquest patró "sense perjudici" de la seva posició política de no reconeixement "a la independència de Kosovo".

En el seu comunicat, el govern d'Espanya insisteix a desmentir "les afirmacions reiterades per un alt càrrec del Comitè Olímpic Internacional, segons les quals Espanya hauria denegat la concessió de visats als esportistes kosovars que van participar recentment en el Campionat del Món de Karate a Madrid, atès que no es van sol·licitar visats a les autoritats espanyoles per a aquest esdeveniment". Al Mundial de Karate de Madrid, celebrat a principis d'aquest mes, és on es va desencadenar tota la crisi quan el COI va amenaçar a Espanya de deixar-la sense competicions olímpiques al territori espanyol si no canviava de parer respecte als esportistes de Kosovo.