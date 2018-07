Kilian Jornet guanya amb rècord la Skyrace Comapedrosa

Després d'establir una nova marca de velocitat a la Bob Graham Round i de guanyar al Marathon du Mont-Blanc, Kilian Jornet ha obtingut també la victòria amb rècord a la Skyrace Comapedrosa a Andorra amb un temps de 2:33:17, completant el podi amb el suís Pascal Egli (2:36:29) i el suec Petter Engdahl (2:39:12). La cursa, de 21 km i 2300 m de desnivell positiu, curta però exigent, li ha servit a Jornet per comprovar que la cama segueix responent bé després de la lesió.

Des de la sortida a Arcalís, Jornet s'ha col·locat en el grup capdavanter, en una cursa dura, de molt nivell i molt lluitada des de l'inici juntament amb Engdahl, Egli i Wild fins al Refugi del Pla de l'Estany (10,5 km). A partir d'allí ha canviat de ritme en la segona pujada de 2 km amb 1000 m de desnivell positiu cap al cim del Comapedrosa (2.942 m), el punt més alt de la cursa, i reservant forces per a la baixada de més de 8 km, que li servia al corredor de la Cerdanya per provar una vegada més com responia la cama de la lesió. "Cada vegada em trobo millor de la lesió, no he tingut cap molèstia a la baixada, que era llarga, i posava a prova la cama", ha assegurat Jornet.

Jornet s'ha endut el rècord d'una carrera que forma part del circuit de les Skyrunner World Series i que el 2007, amb només 20 anys, ja el va veure guanyar la seva primera Copa del Món. "Aquí em sento com a casa, tenia ganes de tornar, és una carrera amb molt nivell, una gran festa", ha dit Jornet quan ha acabat.

En la categoria femenina, el nivell de la línia de sortida també era d'infart. Finalment la sueca Lina L'Kott ha estat la guanyadora (3:03:07), seguida de la catalana Laura Orgué (3:06:54) i de la sueca Sanna El Kott (3:11:53).