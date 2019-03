"Ha arribat l'hora del canvi": Laura Orgué anuncia el final d'una etapa de 15 anys com a esportista d'elit

Laura Orgué ha anunciat a les xarxes socials un "adeu obert" de la competició esportiva a la qual ha estat vinculada durant els últims 15 anys. Si més no, l'atleta ha explicat que no té la "intenció de seguir competint" la temporada vinent de la manera que ho ha fet "fins ara". "Han sigut molts anys de buscar el màxim rendiment i ja fa un temps que sento que cos i ment em comencen a llançar algun missatge d'avís. Accidents, lesions, èpoques de falta de motivació competitiva i que, en molts casos, em sento més observadora que protagonista són alguns dels indicis que m'evidencien que aquest és el moment", explica la igualadina, que diu: "Ha arribat l'hora del canvi, vull fer moltes coses i, arribat aquest punt, pensar que la temporada vinent serà diferent m'intriga feliçment".

En un text ple d'agraïments a tothom que l'ha ajudat en la seva carrera, Orgué diu que no té cap intenció de deixar les curses al marge: "Pot semblar un adeu definitiu, però no és gens cert. És un adeu obert. M'agrada massa el dorsal per no tornar-me'n a penjar mai més cap. L'esport em fascina i m'omple en tots els seus vessants, i tinc ganes d'aprofitar-los".

"Ens veiem a les muntanyes", conclou la igualadina.