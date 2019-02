Queralt Castellet guanya la prova de la Copa del Món de 'halfpipe' de Calgary

La catalana Queralt Castellet, que havia estat tercera en la qualificació de dimecres passat, ha guanyat la prova de la Copa del Món de 'halfpipe' de 'snowboard' de Calgary, al Canadà, on ha aconseguit la quarta victòria de la seva carrera en aquesta competició, i de retruc s'ha alçat fins al segon lloc de la general.

Castellet, i quatre vegades olímpica, ha guanyat la prova disputada la matinada d'aquest dissabte amb els 90.25 punts que ha sumat en la primera de les tres rondes, que li han servit per imposar-se amb dos punts d'avantatge sobre la xinesa Xuetong Cai (or en els Mundials de Sierra Nevada 2017) i amb dos i mig sobre la japonesa Sena Tomita.

Tant Cai com Tomita han aconseguit la seva millor puntuació en la segona ronda d'una prova en la qual no ha competit la nord-americana Chloe Kim, or olímpic amb 17 anys la passada temporada en els Jocs de Pyeongchang i flamant campiona del món fa poc més d'una setmana a Park City.

La 'rider' catalana segueix recollint bons resultats al costat del tècnic australià Benny Bright, que va entrenar a la seva germana Torah quan aquesta va guanyar or olímpic a Vancouver i plata als Jocs de Sochi. Amb el seu triomf a Calgary, Queralt Castellet ja és segona a la general de la Copa del Món, amb 2.120 punts, 780 menys que Cai, en una competició en la qual Kim (des de fa anys la 'nena prodigi' del 'halfpipe') és tercera, amb 2.000.