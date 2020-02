L'esport com a eina per prevenir la radicalització dels joves

"Tot i que ningú pot tornar enrere i aconseguir un nou inici, qualsevol pot començar ara i aconseguir un nou final", diu el filòsof i teòleg Roberto Pérez. I el projecte SPEY ( Sport for prevention of extremism in youth), que ha posat en marxa la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) amb la participació de nou socis de set països diferents, se l'ha fet seva, ja que vol prevenir la radicalització dels joves a través de l'esport. L'objectiu final, després dels 30 mesos de feina que comencen ara, és aconseguir crear un programa esportiu que previngui la radicalització de joves en risc d'exclusió social i facilitar la seva inclusió, i que es pugui aplicar a qualsevol país. "Volem que els joves que puguin estar simpatitzant amb el radicalisme puguin fer un gir", ha explicat Milena de Murga, coordinadora del projecte SPEY, aquest dilluns durant la conferència de llançament d'aquest programa pilot.

La idea del projecte es va començar a gestar quan l'any 2017 Barcelona i Cambrils van rebre l'impacte dels atemptats. "Vam començar a pensar que podíem ajudar", explica De Murga. I així van començar des de la UFEC a treballar en la creació d'un projecte esportiu on hi hagi l'esport, òbviament, però que també inclogui competències transversals, treball en valors... "Un projecte complet i que sobretot estigui validat per experts". I és que darrere de tot plegat, controlant i validant cadascuna de les vuit fases del projecte, hi haurà un grup de treball de la Universitat de Barcelona encapçalat per Xavier Torrens, director del màster en prevenció de radicalització de joves. "Molts dels països involucrats han patit o pateixen algun problema amb l'extremisme", recordava Torrens, que afegia: "Són països que tenen necessitat, pel que va passar, de fer aquest tipus de prevenció". A més de la UFEC i la UB, al projecte s'hi sumen la Confederació d'Esports de Suècia, la Unió de Federacions de Letònia, l'International Council of Sport and Physical Education (ICSSPE), l'Ajuntament de Gondomar (Portugal), el ministeri de Cultura i Esport de Grècia i el think tank francès Sport and Citizenship, a més de comptar amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i Terrassa, i la Federació Catalana d'Hoquei.

Així, el projecte SPEY, que agafa el nom d'una tècnica de pesca que es basa en un canvi de direcció, no pretén desradicalitzar joves ja violents sinó treballar en la prevenció: "A través de l'esport tenim la vacuna per evitar la radicalització. L'esport ha de servir per establir relacions constructives, és una eina essencial", afegia el professor Torrens. Així, la feina s'ha de centrar en els adolescents, la franja d'edat en què les persones formen la seva identitat. "Hitler, Stalin i Bin Laden es van radicalitzar en l'adolescència i la joventut. És quan s'ha de treballar des de l'àmbit esportiu i tenim l'escenari idoni per treballar-ho: tots els esports, que atrauen els joves", indicava Xavier Torrens.

Ell ha recordat que abans de la violència, abans de les ideologies, hi ha "els prejudicis". "Cal conèixer els prejudicis que hi ha al darrere de les idees que porten a l'extremisme. Això ens ajudarà a crear una comunitat, un equip, parlant en termes esportius, fort en valors en positiu", afegia. El treball, que es durà a terme des de diversos àmbits, s'encararà a "minimitzar" l'impacte que els prejudicis puguin tenir en els joves triats per participar en aquest projecte. De fet, el grup es dividirà en tres: un d'experimental que serà el que farà primer futbol, un altre que farà hoquei i un altre grup, el que anomenen de control, que no farà res. Així, com explicava De Murga, "l'últim grup, quan acabi el projecte, no hauria d'haver millorat en res, però els altres sí". A més de l'esport físic, el projecte SPEY també inclourà els e-games i els jocs de taula i clourà amb una avaluació i amb un manual de bones pràctiques, validat pels experts, que es presentarà en conferències en diversos països d'Europa. "Si no fem res, les idees destructives que fragmenten la societat guanyen pes", ha conclòs Torrens. Amb l'SPEY, un projecte pioner, un programa pilot i experimental que ara per ara és únic a Europa, la UFEC pretén posar un granet de sorra per tractar, precisament, d'evitar-ho.