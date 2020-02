Victor Chumo baixa de l'hora però es queda a pocs segons del rècord de la Mitja Marató de Barcelona

El kenià Victor Chumo i l'etíop Ashete Bekere han estat els guanyadors de la Mitja Marató de Barcelona en categoria masculina i femenina respectivament que s'ha disputat aquest diumenge. Després d'una cursa bastant igualada, Chumo ha hagut d'esprintar en els últims metres per entrar a meta per davant de Moses Koech i Stepehn Kissa.

Chumo, que ha estat el segon atleta que ha baixat de l'hora en la prova barcelonina, ha aconseguit la seva millor marca personal (59:58) i ha baixat de l'hora per tan sols dos segons, quedant-se a segons del rècord que l'any 2018 va marcar l’etíop Mule Washiun (59:44).

Pel que fa als atletes de casa, el millor ha estat Marc Roig (1:05:17), que després de creuar la línia de meta ha assegurat als micròfons de TV3 que no s'esperava el resultat. "Les cames han respost i ho he intentat", ha indicat. Per la seva banda, el millor espanyol ha estat Dani Mateo (1:02:33).

En categoria femenina, la guanyadora ha estat l'etíop Ashete Bekere (1:06:37), seguida per Asnakech Awoke i Dorcas Kimeli. Bekere no ha aconseguit tampoc el rècord, però ha aconseguit rebaixar en quatre minuts la seva millor marca personal. Roza Dereje, que arribava a Barcelona amb la intenció de batre el rècord en la categoria femenina, s'ha quedat amb la mel als llavis. Tot i que ha aconseguit mantenir un bon ritme fins al quilòmetre 15, ha anat quedant-se enrere respecte a les seves rivals i no ha pujat al podi: ha acabat amb un temps d'1:08:39.