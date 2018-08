Elia Viviani s'endú la tercera etapa de la Vuelta a l'esprint

Elia Viviani s'ha endut aquesta tarda la tercera etapa de la Vuelta a Espanya. El ciclista de Quick-Step ha fet bo el seu potencial a l'esprint per guanyar en la jornada d'avui de la competició espanyola, de 178,2 quilòmetres de recorregut, entre Mijas i Alhaurín de la Torre. És el primer triomf per al campió d'Itàlia a la Vuelta. "No tinc paraules per als meus companys d'equip. Ser el millor dels favorits no és gens fàcil. Tots han treballat de valent durant tot el dia per arribar bé a la línia de la meta. Si fas bé les coses durant tot el recorregut, acabes aconseguint els resultats. Això és el ciclisme d'equip", ha comentat després d'arribar al final del circuit.

Michal Kwiatkowski (Sky) ha mantingut el mallot vermell de líder. L'espanyol Alejandro Valverde (Movistar) es manté a 14 segons de distància i a 25 hi ha l'holandès Wilco Kelderman (Sunweb). Aquest dimarts es disputarà la tercera etapa des de Vélez-Málaga a Alfácar - Sierra de l'Alfaguara, amb una distància de 161,4 quilòmetres.