Nicolas Portal mor per una aturada cardíaca

Segons ha avança L'Équipe, Nicolas Portal, exciclista francès i actual director de l'Ineos, ha mort aquest dimarts a Andorra als 40 anys com a conseqüència d'una aturada cardíaca. Després que la seva carrera esportiva acabés a Sky, es va incorporar a la direcció de l'equip britànic i va acompanyar els èxits de Chris Froome, Geraint Thomas i Egan Bernal al Tour de França.

L'equip Ineos ha confirmat la notícia a través de les seves xarxes socials.

It is with the greatest sadness that we announce the passing of our much loved team mate, colleague and friend Nico Portal who died suddenly this afternoon at his home in Andorra.