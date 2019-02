Núria Picas a la Titan Desert: "Poseu-hi més duna, que així puc córrer i avançar els ciclistes"

De les dunes a la muntanya. Aquest dimecres al Valkiria Hub Space de Barcelona s'ha presentat el recorregut de la Garmin Titan Desert 2019 amb el gran reclam de Núria Picas i Joaquim 'Purito' Rodríguez. "He guanyat moltes etapes en carretera, però amb la roda grossa començo de nou. Per a mi la Titan és una aventura. Vull gaudir-ne, vull viure aquesta cursa de qui tothom parla en el món del ciclisme de muntanya", ha dit l'exciclista professional. A Núria Picas les curses en BTT no li són del tot desconegudes però no deixen de ser un parèntesi en el seu calendari de carreres. "La bicicleta i el 'trail' es compenetren bé, em permet sumar entrenament i no perdre la forma". Tots dos seran alguns dels reclams de la 14a edició de la Garmin Titan Desert, que recorrerà durant 6 etapes un total de 640 quilòmetres.

La cursa està dividida en dues parts. La primera és molt més desèrtica, travessa cordons de dunes inèdits i servirà per anar definint la classificació. Inclourà trams de navegació i orientació, segell Garmin, una de les novetats d'aquesta nova edició. El recorregut s'anirà acostant a la muntanya, amb un tram de 'challenge Skoda' per posar a prova les cames dels ciclistes més potents.

Aquesta última part també posarà a prova la personalitat més competitiva del Purito, tot i que ha admès que el seu objectiu és viure el ciclisme d'una manera diferent de com ho ha fet durant anys. "En tants anys de vida professional, t'adones que només mires carretera i quilòmetres, i plantejar-me una cursa per gaudir una mica també està bé", ha dit el Purito. Picas de seguida li ha matisat la il·lusió. "Perdona, eh?, però diuen que es gaudeix i patirem molt!", i ha somrigut. "Ja m'ho han explicat: caldrà endur-se molta crema", ha apuntat el Purito. El desgast del sol, de la sorra i de la temperatura marquen molt la duresa de la prova.

651x366 Imatge de la Titan Desert 2018 Imatge de la Titan Desert 2018

Aquest binomi de patiment i diversió és inevitable en una cursa d'aquestes característiques. Picas hi ha trobat les similituds amb les curses de muntanya, però hi ha afegit una important diferència: "Vinc d'un altre esport molt dur, en què les baixades són molt dures. Aquí, mira, la baixada et permet anar més còmoda", ha analitzat. I aquí és on la corredora ha donat la clau del seu paper al desert del Marroc. Picas ha fet broma amb el director tècnic de la cursa, Manuel Tajada, a qui li ha demanat més trams de sorra per poder baixar de la bicicleta i avançar corredors al trot pel desert. "¿No podeu posar-hi més quilòmetres de dunes? I així correm una mica, que també està bé. I de passada, avanço uns quants participants", ha dit amb un somriure.

Aquest és el detall del recorregut que s'ha presentat aquest dimecres:

Etapa 1

Merzouga | 109 km, +800 m de desnivell

Inclou un primer pas de dunes, una zona ràpida abans d'un tram de roques i un final per rodar còmode en pista.

Etapa 2

Ouzina | 105 km, +731 m de desnivell

Etapa típica de desert. És el primer sector de l'etapa marató.

Etapa 3

Ouzina-Merzouga | 118 km, +1.555 m de desnivell

Segon sector de l'etapa marató. Un terreny diferent del que s'espera del desert, amb roca, amb desnivells pronunciats, abans de recuperar els sectors de pistes habituals.

Etapa 4

Merzouga-Mssici | 119 km, +1.031 m de desnivell

Dia de transició entre el desert i la muntanya.

Etapa 5

Mssici - El Jorf | 125 km, +1.535 m de desnivell

L'etapa comença amb pistes similars a l'anterior, abans d'entrar en una zona de muntanya. Hi haurà un tram de 'Skoda challenge' de 14 km de pujada, amb sectors de pendent superior al 14%.

Etapa 6

El Jorf - Maadid | 64 km, +259 m de desnivell

Un últim tram de sorra i pistes pedregoses, abans d'encarar un tram final de pistes més còmodes fins a la meta.

Durant la presentació, s'ha valorat molt positivament el ritme d'inscripcions i l'organització espera que d'aquí unes setmanes es pengi el cartell d'inscripcions exhaurides, amb més de 700 participants, xifra rècord.

A banda del recorregut, la presentació ha servit per recordar algunes de les accions socials que implica la Garmin Titan Desert, com el servei de revisió auditiva que l'organització farà per a la població local.