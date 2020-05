El Barça d'handbol, proclamat campió de la Lliga Asobal

La comissió delegada de l'assemblea de la Reial Federació Espanyola d'Handbol ha mantingut una reunió telemàtica aquest dilluns per analitzar les propostes presentades per la junta directiva, relatives a la finalització de les competicions estatals d'handbol com a conseqüència de la incidència del covid-19. En la reunió s'ha establert la classificació final en cada categoria adjudicant els títols i els ascensos preceptius, així com les places per disputar competicions continentals la temporada que ve.

El Barça i el Super Amara Bera Bera han sigut, doncs, proclamats campions de la Lliga Asobal i la Lliga Iberdola, respectivament. L'equip blaugrana jugarà la Lliga de Campions la temporada que ve. L'EHF European League, per la seva banda, queda reservada a l'Handbol Benidorm com a subcampió de la Copa del Rei, així com el Banco Ademar Lleó i el Bidasoa Irun, segon i tercer classificats de la primera volta de la Lliga.

Es tracta del desè títol consecutiu de l'Asobal per al Barça. La Federació Espanyola també ha decidit que no hi haurà descensos de categoria i els dos primers classificats de la Divisió de Plata, el Cisne Colegio Los Sauces i Villa de Aranda, jugaran la temporada que ve a l'Asobal, que passarà de 16 a 18 equips.