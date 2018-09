El Granollers guanya l'Anaitasuna en un partit marcat pel record de Martí Batallé i Xavi Pocurull (28-25)

Més de 5.000 persones han omplert aquest diumenge el Palau d'Esports de Granollers en el primer partit del Fraikin Granollers després de la mort en un accident de trànsit dilluns del jugador de l'equip júnior Martí Batallé i de l'exjugador Xavier Pocurull. Club i afició han fet un sentit homenatge i han enviat un missatge d'ànim cap als altres dos ocupants del cotxe sinistrat, Pau Navarro i Òscar Oller, jugador i exjugador del club, respectivament, que s'estan recuperant a l'hospital. Els jugadors del primer equip han posat el seu granet de sorra arrodonint l'homenatge amb una treballada victòria davant l'Anaitasuna (28-25), que no els ho ha posat gens fàcil.

