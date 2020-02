Víctor Tomàs anuncia la seva retirada per un problema cardíac

Víctor Tomàs ha anunciat aquest dilluns que deixarà l'handbol en actiu a final de temporada per un problema cardíac. El capità del Barça posarà punt final a tota una vida al Palau Blaugrana, una decisió obligada per prevenir una situació irreversible que l'afectaria directament en la seva vida rutinària. "Se m'ha detectat un problema cardíac que s'està complicant. Si li segueixo demanant al meu cor que mantingui el ritme, podria arribar al punt de no poder fer una vida normal, com jugar amb els meus fills o anar amb bicicleta. És per aquest motiu que vull comunicar que em retiraré de l'esport professional a final de temporada", ha anunciat en un acte a la sala de premsa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, al costat del president Josep Maria Bartomeu i davant d'una representació àmplia de tota l'estructura professional blaugrana, des d'Éric Abidal fins a Pierre Oriola i Andreu Plaza, al capdavant d'una comitiva del futbol sala i els jugadors i tècnics del primer i el segon equip professional d'handbol.

El jugador de La Masia ha fet una radiografia del procés mèdic. El club va detectar-li l'anomalia en la revisió mèdica l'estiu del 2018. "L'estiu de l'any passat el club, amb les revisions mèdiques que fa, em troba un bloqueig auriculoventricular. Em fan més proves i sembla que tot anava bé. Aquest estiu es repeteixen les proves i es veu que el problema s'ha agreujat. Llavors començo a parlar amb els metges i comencem a analitzar riscos. Al mes de setembre el Guti parla amb mi i em diu que el cas és més important que l'any passat. El xoc va ser important. He tingut temps per anar-ho digerint, i la meva família sempre ha estat al meu costat. El club em va donar molta tranquil·litat. Encara no soc conscient que aquesta etapa s'acaba. Serà difícil, però he d'afrontar les coses", ha assenyalat.

"No és el punt final que m'hauria agradat, però no tinc alternativa, haig de deixar l'esport. Vull comunicar que el club em va transmetre la seva confiança per seguir jugar a final de temporada. Sempre ho he dit: jo volia seguir al club de la meva vida. Els últims 23 anys de la meva vida han estat com un somni. Sona a tòpic, però és veritat. Ho he donat tot. He viscut grans moments i grans decepcions. He tingut la sort de formar part del millor club del món. M'he sentit com un privilegiat. Ser capità del Barça és un orgull i una de les més grans responsabilitats de la meva vida. El club i jo ens hem donat molt mútuament. Vull que segueixi així el temps que queda", ha dit.

El paper del seu entorn

Tomàs ha assegurat que la seva situació personal no canviarà el seu llistó d'exigència fins a final de curs. "Ara vull parlar amb els meus companys. No dubteu ni un moment que en aquests 4 mesos ho donaré tot en cada esprint i en cada llançament perquè puguem aconseguir tots els objectius. L'handbol m'ho ha donat tot, ha sigut la gran passió de la meva vida des dels 8 anys. He pogut conèixer i jugar amb part del dream team. Em van tractar com un més i això, per a un nen de 16 anys, és important. L'handbol m'ha donat molts amics. Daniel i Valero, moltes gràcies per haver sigut aquí", ha dit.

L'extrem dret ha volgut agrair la presència d'entrenadors i excompanys com Valero Rivera i Daniel Saric: "Vull donar les gràcies a tots els entrenadors que he tingut durant la meva trajectòria. Gràcies, Valero, per confiar en mi quan tenia 17 anys. Ha estat un privilegi haver estat jugar teu. Gràcies, Pasqui. És difícil definir la nostra relació. He arribat a ser el jugador que soc en gran part gràcies a tu. Gràcies als meus pares, a la meva germana. Mai us podré agrair prou el que heu fet per mi. Heu estat al meu costat, en els bons i en els mals moments, us estimo. Gràcies a la meva dona. Si algú ha patit les meves manies, has estat tu. M'has fet millor persona. A final de temporada començarem una nova etapa amb els nostres fills", ha dit.

Samarreta penjada i rol a l'entitat

El president Josep Maria Bartomeu, que també ha volgut agrair l'entrega de Víctor Tomàs com a jugador del Barça, ha anunciat que el club penjarà la seva samarreta al sostre del Palau, "a l'actual i al nou". "Tu seguiràs vinculat al club. Com a jugador has estat un exemple, i com a persona també. La teva trajectòria al Barça no acabarà aquesta temporada", ha dit, sense concretar el rol que tindrà a l'entitat.