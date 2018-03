Vilanova-Gijón, final de la Copa de la Reina d'hoquei patins

L'Hostelcur Gijón i el Calmar Vilanova es disputen aquest diumenge a la tarda el títol de la Copa de la Reina d'hoquei patins, després de superar el Voltregà i el Vila-sana, respectivament, a les semifinals. El partit es disputarà a les 16 h a les Casernes de Vilanova i la Geltrú i es podrà veure per Esport3 i Teledeporte.

En la primera semifinal que s'ha disputat aquest dissabte, el CP Voltregà, vigent campió, ha caigut als penals contra l'Hostelcur Gijón després d'haver empatat a tres. En un partit molt intens i disputat, el Gijón s'ha avançat al marcador però Natasha Lee ha pogut empatar de penal. Berta Tarrida ha aconseguit posar per davant les catalanes firmant el 2 a 1, però les asturianes han reaccionat fins i han capgirat el marcador (2-3). Al final, Berta Tarrida ha pogut empatar el partit que, després d'una pròrroga sense gols, s'ha decidit als penals. La catalana Maria Díez ha marcat la pena màxima decisiva que ha classificat el Gijón per a la final.

540x306 El Gijón va derrotar el Voltregà a la tanda de penals a les semifinals de la Copa de la Reina / FEP El Gijón va derrotar el Voltregà a la tanda de penals a les semifinals de la Copa de la Reina / FEP

El segon partit també ha estat igualat i s'ha resolt per la mínima, amb un gol de Maria Figuerola amb un llançament creuat just abans del descans. D'aquesta manera, les amfitriones, que es van desfer del Manlleu als quarts de final, disputaran el partit decisiu per a un títol que només han aconseguit una vegada, el 2009.