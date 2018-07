Garbiñe Muguruza cau en segona ronda davant Uytvanck

La il·lusió de Garbiñe Muguruza i el seu desig de guanyar per segon any consecutiu el torneig de Wimbledon ha quedat fet miques aquest dijous, després d'haver estat derrotada per la belga Alison van Uytvanck –47a del món, de 24 anys– per 5-7, 6-2 i 6-1 en la segona ronda, al cap de poc menys de dues hores.

Muguruza s'ha endut el primer set, tot i que amb moltes dificultats, després d'haver aixecat un 4-2. Però després de l'esforç s'ha diluït davant el rocós joc de la belga, una rival a la qual l'espanyola havia derrotat el 2014 a Florianopolis (Brasil) en l'únic precedent anterior.

Van Uytvanck s'enfrontarà ara contra l'estoniana Anett Kontaveit, que ha derrotat la nord-americana Jennifer Brady per 6-2 i 7-6 (4).