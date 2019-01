Andy Murray anuncia la seva retirada

Andy Murray ha anunciat pocs dies abans de l'inici de l'Open d'Austràlia la seva decisió de retirar-se del circuit amb 31 anys, després d'unes darreres temporades mortificat per les lesions. La intenció de l'escocès és deixar-ho després del torneig de Wimbledon, aquell on ha aconseguit els millors resultats, però no descarta haver de deixar-ho abans si les lesions no el respecten.

Murray, tenista format a Barcelona quan va entrenar a l'Acadèmia Sánchez-Casal, ciutat on va debutar oficialment l'any 2005, recorda la seva estada a la capital catalana com " una de les millor èpoques" de la seva vida. Amb 15 anys, va marxar de casa per primera vegada per posar els fonaments d'una carrera que l'ha portat a ser el millor tenista del món. El seu gran èxit va ser guanyar el torneig de Wimbledon l'any 2013, trencant una sequera de 77 anys sense el triomf d'un britànic a l'All England Club de Londres. El 2016, el guanyaria de nou, any en que va arribar a ser número 1 del món de l'ATP.



L'únic tenista del Big Four que no ha aconseguit el títol de l'Open d'Austràlia, malgrat haver arribat 5 cops a la final, no ha pogut evitar les llàgrimes davant dels periodistes en la prèvia del primer Grand Slam de la temporada. El que és considerat el millor tenista britànic de les darreres dècades arriba a Melbourne després de recuperar-se d'una llarga lesió al maluc, amb operació inclosa, que l'ha fet passar per un dels pitjors moments de la seva carrera esportiva, tal com ha explicat.

Murray, que s'estrenarà a Austràlia contra l'espanyol Roberto Bautista, ha revelat que ha estat patint "durant els últims vint mesos" i que ha intentat fer tot el possible per recuperar-se completament, però que "el dolor encara no ha marxat". Per aquest motiu, l'escocès creu que el final de la seva carrera està més a prop del que tothom es podria imaginar: "no vull seguir jugant d'aquesta manera. No estic disposat a seguir amb aquest dolor els propers cinc mesos", se sincerava abans d'afirmar que, després del calvari que ha viscut, dona prioritat a la "qualitat de vida" i que una nova operació el podria privar d'aquesta i, també, de competir al més alt nivell.

L'ex número 1 del món ha argumentat així que la seva intenció és retirar-se a Londres, després de la pròxima edició de Wimbledon, tot i que depèn com es desenvolupi el dolor que persisteix al seu maluc, no descarta que el torneig que comença dilluns a Austràlia sigui l'últim de la seva carrera professional: "Jugo amb limitacions i això no em permet fer coses bàsiques com entrenar i jugar. I jo estimo el tenis. Aquesta és la qüestió", es justificava entre llàgrimes.

De ser així, el tenista nascut a Glasgow el 1987 es retiraria amb 14 tornejos de Masters 1000, 3 Grand Slams (2 Wimbledon i 1 Open dels EUA), dues medalles d'or en Jocs Olímpics i una corona a l'ATP Finals de 2016, any en el que va aconseguir 9 títols, que li van servir per arribar al número 1 del rànquing ATP. L'any 2015, va ser el capità de l'equip britànic que va guanyar la Copa Davis, el primer títol dels britànics des de l'any 1036. El punt inicial, Barcelona, el té clar. El punt final, cada cop està més acotat.