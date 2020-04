El tenis català presenta el seu pla de reactivació

260x366 Jordi Tamayo / @FCatTennis Jordi Tamayo / @FCatTennis

La Federació Catalana de Tenis (FCT) ha estat treballant en les últimes setmanes en un pla de reactivació del tenis català, conjuntament amb els clubs, així com en una sèrie de mesures estratègiques i de desconfinament davant la crisi del covid-19. Un pla que, en paraules del president de la FCT, Jordi Tamayo, “presenta accions durant el confinament per ser pròxims a tota la família del tenis català, presenta propostes estratègiques per garantir el futur dels clubs de Catalunya i una proposta de desconfinament per garantir la tornada a l’activitat amb les millors garanties possibles i tan aviat com sigui possible”.

En aquest sentit, aquest dimecres la Federació Catalana de Tenis, encapçalada pel president Jordi Tamayo, i més de 70 clubs d’arreu de Catalunya es van reunir amb la secretaria general de l’Esport i de l’Activitat Física de la Generalitat de Catalunya (SGEAF). Per part de la SGEAF, hi van ser presents el secretari general, Gerard Figueras, els cinc representants territorials, Joan Segura, Joan Plana, Cinta Espuny, Pep Pujols i Pere Vilà, i el director del Consell Català de l’Esport, Antoni Reig.

La reunió, promoguda per la mateixa FCT conjuntament amb la SGEAF, tenia com a principal objectiu presentar el Pla de Reactivació del Tenis Català, elaborat durant les últimes setmanes per la Federació. Aquest pla recull les inquietuds i propostes que han transmès el conjunt de clubs de Catalunya.

A part de presentar mesures estratègiques vinculades al finançament i a la fiscalitat amb l’objectiu de garantir el futur dels clubs del tenis català, la gran majoria de clubs assistents a la reunió, així com la FCT, han traslladat a la SGEAF la seva preocupació per la fase de desconfinament, atès que es considera que el tenis presenta característiques que faciliten que pugui ser inclòs en les primes fases del citat desconfinament. En aquest sentit, no obvien que es tracta d’un esport que es juga en un espai de 600 m², amb gran distància entre els participants i a l’aire lliure.

El secretari general de la SGEAF ha mostrat tot el suport al tenis català, ha traslladat que els experts sanitaris estan actualment treballant en la fase de desconfinament de l’esport català i que traslladarà tot el que faci referència al tenis tan bon punt tingui els estudis adients.

Des de la FCT agraeixen el compromís mostrat per la SGEAF per donar l’oportunitat de presentar les propostes treballades amb el conjunt del tenis català. Destacar també que la Federació Catalana de Tenis va fer arribar el Pla de Reactivació del Tenis Català, així com les mesures de desconfinament, a la Reial Federació Espanyola de Tenis (RFET) amb l’objectiu de compartir amb la mateixa RFET i el conjunt de federacions territorials de l’Estat les actuacions fetes des del tenis català. La gran majoria de propostes presentades per la FCT formen part, juntament amb aportacions fetes per altres federacions territorials, del document que la RFET ha fet arribar al Consell Superior d'Esports (CSD) amb l’objectiu de donar impuls al tenis estatal.

Addicionalment a aquest Pla de Reactivació del Tenis Català, la Federació Catalana de Tenis ha adoptat altres mesures plantejades per donar suport als clubs. En aquest sentit, la FCT modificarà el percentatge de bonificació sobre llicències que reben tots els clubs de cara a la temporada vinent. Aquest percentatge passarà del 10% al 15% per al període octubre 2020 / setembre 2021. També s’estendrà un any la campanya de promoció de bonificació del 30% per a totes les llicències de més que tramitin els clubs per a les seves escoles de tenis, així com la promoció de primera llicència a preu reduït per a tots els que no han disposat mai de llicència federativa.

A més, la FCT facilitarà sense cost a tots els clubs una capsa de pilotes oficials del tenis català en el moment que es torni a l’activitat, amb l’objectiu de facilitar l’obertura i perquè la pilota és un del pocs elements transmissors que podem trobar en aquest esport.

Aquestes mesures són necessàries en aquest moment excepcional, tot i la situació de la Federació Catalana de Tenis, que actualment té un deute de 2,8 milions d’euros i està en plena execució del seu pla de viabilitat fins a l’any 2026, després de la reducció i estructuració de deute fet l’any 2019, que va rebre el suport unànime dels clubs de Catalunya.

Aquest esforç, que comporta l’adaptació dels futurs pressupostos ja inclosos en el pla de viabilitat, és per donar, en la mesura del possible, més liquiditat als clubs i permetre que puguin continuar sent el motor del tenis català.