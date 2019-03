Començo la meva temporada número dinou a MotoGP i, com les altres vegades, tinc la sensació que aquesta millorarà l’anterior. Pels resultats dels dos testos oficials de pretemporada, tant Marc Márquez com Maverick Viñales i Àlex Rins han fet una bona feina, i inicialment són al grup de favorits. Márquez ha superat una greu lesió en una espatlla i promet defensar el títol sent fidel al seu ADN; de Viñales sabem que és capaç de guanyar curses com va fer el 2017, i de Rins tenim motius per pensar que els cinc podis de la temporada passada es transformaran en victòries.

Titulo El millor Mundial perquè està cridat a ser el millor de la història pel nivell d’aquesta graella (amb sis catalans, a més de Lorenzo, Rossi, Dovizioso i quatre debutants que pugen amb molta fam) i perquè crec que la MotoGP és ara com ara la millor competició del món del motor. Les marques mantenen la seva identitat -quatre de sis són clarament competitives-, malgrat la unificació de pneumàtics i electrònica. Són història aquelles curses en què un solitari Rossi, o un solitari Stoner, o un solitari Lorenzo, o fins i tot un solitari Pedrosa obrien un forat de 10 segons i, si no era el teu pilot favorit qui guanyava, badallaves fins a la bandera de quadres. Marc Márquez és el dominador dels últims anys, però la seva superioritat se la guanya cada cap de setmana, i la d’aquest any cal veure si la podrà mantenir.

Un Mundial que ens ofereix un equip Repsol Honda amb Jorge Lorenzo al costat de Marc Márquez. El més normal és que si tots dos lluiten pel mateix saltin espurnes. Un equip que Lorenzo anomena dream team perquè sumen vuit títols de pilots, però que Márquez prefereix no batejar fins que els èxits ho avalin. De fet, per al Tro de Cervera, l’únic dream team és l’equip tècnic que l’envolta.

Un Mundial que conserva un altre tresor, Valentino Rossi. Fa mesos que no guanya cap cursa (des del juny del 2017), però té dos anys de contracte. Aquest any ha acceptat que Viñales triés el motor de la Yamaha i ha reconegut que l’empordanès l’ha encertada. Ara potser no el situaríem entre els màxims favorits, però manté la fam per sumar el desè Mundial, i, com diem al pàdoc, “Valentino és un pilot de diumenges”.

Un Mundial que és nostre, perquè “som una potència mundial”. ¿Saps esmentar algun esport en què els catalans suposin més del 25% de l’elit internacional? Aprofitem-ho, perquè totes les coses bones s’acaben. A Catalunya Ràdio hi continuem apostant i aquest any també ho fa TV3.