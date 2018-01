Carlos Sainz, penalitzat amb 10 minuts per colpejar el quad del fundador de Booking

Els comissaris del Dakar 2018 han penalitzat aquest dilluns el madrileny de Peugeot Carlos Sainz, líder de la categoria de cotxes, amb 10 minuts després d'una reclamació presentada pel pilot de quads Kees Koolen. L'holandès, fundador i ex CEO de Booking, l'ha acusat de colpejar-lo i a més ha assegurat que després no el va socórrer.

Els fets es van produir durant la setena etapa del Dakar, entre Arequipa i La Paz, i l'organització, després d'escoltar les parts durant la jornada de dilluns (no hi ha haver etapa perquè es va suspendre degut al mal temps), ha decidit sancionar el madrileny amb la mínima penalització.

540x306 Kees Koolen, fundador de Booking, amb el seu quad al Dakar / DAVID FERNÁNDEZ / EFE Kees Koolen, fundador de Booking, amb el seu quad al Dakar / DAVID FERNÁNDEZ / EFE

"Tinc la consciència tranquil·la. Altres vegades pots tenir dubtes, però si hi ha hagut un error, l'ha comès ell", ha declarat Sainz després de conèixer la decisió dels comissaris. El madrileny continua líder de la general de cotxes, ara amb un avantatge de 56 minuts sobre el qatarià Nasser al-Attiyah (Toyota) i d'una hora i tres minuts sobre el francès Stéphane Peterhansel (Peugeot) quan queden cinc jornades per al final.

Koolen va presentar una reclamació per considerar que un dels cotxes de l'equip Peugeot l'havia colpejat en plena cursa i no s'havia aturat per oferir-li ajuda. Segons l'organització, comparant les dades dels GPS dels participants, l'únic Peugeot que podria haver xocat amb ell era el de Carlos Sainz. El madrileny es defensa: "No he tocat ningú. Vaig veure el quad de Koolen i el vaig avisar que l'avançava. Ell va sortir un moment de la pista per deixar-me pas. Després va tornar a pista i el vaig esquivar de miracle. Si l'hagués tocat li hagués fet molt de mal", explica Sainz sobre els fets. I afegeix: "Si hi ha un error és seu. El meu cotxe no té cap impacte i el seu quad tampoc. Si arribo a donar-li un cop, el desintegro [Sainz anava a 150 km per hora en aquell moment]".