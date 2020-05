Carlos Sainz, nou pilot de Ferrari

L' adeu de Sebastian Vettel de Ferrari a partir de l'any vinent implicava que l'escuderia italiana hagués de buscar un nou pilot per a la temporada 2021. I l'equip italià ha apostat, de nou, per la joventut. Ferrari ha anunciat el fitxatge de Carlos Sainz, de 25 anys, que deixarà McLaren, escuderia amb la qual ha competit des de l'any passat, i es vestirà de vermell a partir de l'any vinent. Sainz ha signat per a dues temporades, així que serà pilot de Ferrari les temporades 2021 i 2022.

"Estic molt content d'anunciar que seré pilot de Ferrari el 2021 i estic emocionat pel meu futur amb l'equip. Encara m'espera un any important amb McLaren i tinc moltes ganes de tornar a competir amb ells aquesta temporada", ha dit Sainz en un comunicat de Ferrari. Mattia Binotto, cap de l'equip, ha apuntat: "Creiem que una parella de pilots amb el talent i la personalitat de Charles i Carlos, la més jove dels últims cinquanta anys de l'escuderia, serà la millor combinació per ajudar-nos a assolir els objectius que ens hem proposat".

