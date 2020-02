S'ajorna el Gran Premi de la Xina de F1 pel coronavirus

El Gran Premi de la Xina de Fórmula 1, previst del 17 al 19 d'abril, s'ha ajornat a causa del coronavirus. Les últimes setmanes ja havia corregut el rumor que la cursa es podria suspendre, i finalment s'ha decidit ajornar-la. Per tant, caldrà buscar una nova data per disputar la cursa al traçat de Xangai.

La F1 ha informat aquest dimecres que el promotor del Gran Premi xinès, Juss Sports Group, ha sol·licitat oficialment l’ajornament de l'esdeveniment després de diverses reunions amb la Federació d’Esports d'Automòbils i Motocicletes de la República Popular de la Xina (CAMF) i amb l’administració d’Esports de Xangai.

"Enmig de les preocupacions sanitàries i amb l’Organització Mundial de la Salut, que declara el coronavirus una emergència sanitària global, la Fórmula 1, juntament amb l’òrgan de govern de la FIA, han decidit acceptar la sol·licitud d’ajornament per garantir la salut i la seguretat del personal que viatja, tant els participants com els aficionats", diu el comunicat de la F1.

Ara, doncs, caldrà buscar una nova data per a la cursa xinesa. "La Fórmula 1 i la FIA continuaran treballant estretament amb els equips, el promotor de curses, la CAMF i les autoritats locals per supervisar la situació a mesura que es desenvolupi, i totes les parts estudiaran la viabilitat de possibles dates alternatives per al Gran Premi a finals de l'any si la situació millora", afegeixen.