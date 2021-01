Joan Barreda, el col·leccionista d'etapes del Dakar

El castellonenc Joan Barreda (Honda) va entrar divendres al podi històric del Dakar a l'igualar el català Jordi Arcarons com el tercer pilot de la història del ral·li amb més victòries d'etapa sobre les dues rodes. Amb el seu triomf en l'etapa disputada entre Qaisumah i Hail (Aràbia Saudita), Barreda va sumar 27 etapes guanyades en les seves onze particions en el ral·li més dur del món, les mateixes que es va adjudicar Arcarons.

Si Barreda continua a aquest ritme de guanyar el 50% de les etapes del Dakar 2021, on ja en porta tres de sis, s'acostarà molt als francesos Stéphane Peterhansel i Cyril Despres, dues llegendes del ral·li que ostenten cadascuna d'elles 33 especials guanyades sobre la moto. Igual que Arcarons, actual director de l'equip oficial de Yamaha, el pilot de Torreblanca té suficients etapes per haver guanyat diverses edicions del Dakar, però ni Arcarons ni de moment Barreda han pogut aconseguir l'estatueta del tuareg.

El castellonenc va guanyar la seva primera etapa el 2012 a Arica (Xile) i després n'hi va sumar quatre el 2013, cinc el 2014, quatre el 2015, una el 2016, quatre el 2017, tres el 2018, una el 2019, una altra el 2020 i de moment en porta tres en el 2021.

A la recerca de la regularitat

Tot i això, el Dakar és una cursa no només de resistència, sinó també de regularitat, on el campió no es decideix pel nombre d'etapes guanyades ni per la seva rapidesa a la moto, ja que el més important és saber mantenir-se concentrat i atacar en el moment indicat, però sobretot no cometre errors de navegació.

També fa falta una mica de sort, com bé sap el mateix Barreda, a qui diferents episodis desafortunats l'han privat de conquerir el ral·li, com diverses caigudes fortuïtes l'any 2018, una badada que el va deixar atrapat en un barranc l'any 2019 i una costella i un motor trencat el 2020. A Barreda només li falta fer un Dakar rodó sense contratemps, com altres grans pilots que, sense tantes victòries d'etapa, han guanyat el ral·li.