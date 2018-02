Juncadella: "M'encanta la Fórmula E i m'agradaria córrer el campionat en un futur"

Recent arribat dels Estats Units, on ha participat en les 24 hores de Daytona, Dani Juncadella ha assegurat en la inauguració d'un taller 'flagship' Bermar Service Petronas a Tarragona que "va ser una experiència única". "El fet de compartir pista amb Fernando [Alonso] és especial. Era la primera vegada que competia amb ell, en condicions iguals. Vaig coincidir una hora en pista amb ell i ens vam passar i repassar diverses vegades. És interessant veure com es va adaptar tan bé al cotxe, va ser especial i bonic compartir pista amb ell", ha indicat.

Sobre el seu futur, Juncadella ha dit que espera seguir al DTM. "Ara hi ha dos llocs, un Pascal Wehrlein, que ja és pilot de Mercedes, i ara falta un altre pilot. Jo soc un dels favorits per ocupar-lo, però ja veurem", ha explicat. Juncadella ha comentat que l'any passat va córrer curses de resistència i que li va agradar i que, si ara l'equip decideix que corri el DTM de nou, intentarà "compaginar les dues disciplines".

També ha parlat sobre la Fórmula E, ja que ha fet alguna prova. "Porta un calendari diferent a la resta de categories i per aquest any no hi havia lloc assignat. M'encanta i m'agradaria córrer aquest campionat alguna vegada en un futur", ha comentat. "M'agradaria córrer en totes les categories que no coincideixen, DTM, resistència, Fórmula E, Japó... la Fórmula E està creixent molt i m'agradaria provar-ho de cara a l'any vinent", ha assegurat.

Jordi Robert, responsable de Petronas a Espanya i Portugal, ha assegurat que "la F1 ha ajudat molt a que la gent conegui la marca" però a banda, treballen en això en el fet d'abanderar tallers com el de Tarragona mitjançant la formació de diversos mecànics i tècnics, pintant el taller, amb un 'merchandising' millorar i amb una bona gama de productes innovadors".