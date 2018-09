Lorenzo culpa Márquez de la seva caiguda: "Espero que vingui a demanar-me disculpes i que no m'ho torni a fer"

Jorge Lorenzo no ha pogut completar ni la primera volta del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP. El pilot mallorquí sortia des de la 'pole', però en el primer revolt ha caigut. El mallorquí ha culpat directament Marc Márquez de l'acció que ha acabat amb el de Ducati lesionat: pateix una luxació del primer dit gros del peu dret i un trencament del metatars del segon dit del mateix peu.

"Em sento impotent i amb molta ràbia pel que ha passat; l'entrada del Marc ha fet que jo no pogués entrar al revolt i he hagut d'anar-me'n llarg per evitar que no em passessin quatre o cinc pilots, he accelerat quan estava amb la moto inclinada per la zona bruta i la moto ha patinat del darrere. Faltaven 23 voltes, no es guanya tot en el primer revolt, jo crec que hauria hagut de deixar-me una mica d'espai. Que m'avanci agressiu, però com a mínim que em deixi una mica d'espai", ha dit Lorenzo.

El mallorquí ha avisat: "Espero que [Márquez] vingui a demanar-me disculpes i a saber com estic, però sobretot espero que no m'ho torni a fer, perquè si Direcció de Cursa no fa res amb aquest tipus d'accions i sí que ho fa amb una puntada de peu que no provoca cap caiguda a cap pilot o es munta tot un embolic quan no passa res, espero que si em rebenta la cama, com a mínim es digui alguna cosa i s'eviti que això torni a passar".

Lorenzo ha dit que no es planteja anar a reclamar a Direcció de Cursa perquè ja sap "què li diran". "El que més ràbia em fa després de la lesió és que des de fora no es veu el que ha passat, només ho sabem ell i jo. El que es veu des de fora és que ell ha anat a la zona verda i jo gairebé també. No he tingut cap altra opció que anar a la zona bruta perquè no m'ha deixat espai per entrar al revolt i això em fa ràbia, perquè no hi ha ningú que suposi que la meva caiguda està motivada per l'avançament del Marc, des de fora es creu que ha sigut culpa meva i no és així", ha afegit.

El de Ducati ha dit que espera que Márquez no repeteixi aquest tipus d'accions sobre ell perquè, si no, ha dit que haurà de "pilotar d'una manera diferent".