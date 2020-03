L'escuderia McLaren, amb un cas de coronavirus, anuncia que no participarà en el GP d'Austràlia de F1

L'escuderia McLaren de Fórmula 1, en què corren el madrileny Carlos Sainz i el britànic Lando Norris, ha anunciat aquest dijous que no participarà en el Gran Premi d'Austràlia previst per a aquest cap de setmana. La raó és que un membre del seu equip ha donat positiu per coronavirus i està aïllat a l'hotel, tot i que a més tot l'equip està en quarantena.

"La decisió s'ha pres pel deure de protegir no només els treballadors i socis de McLaren, sinó tots els equips i els aficionats", ha explicat l'escuderia britànica en un comunicat. El director general de McLaren, Zak Brown, i el director de l'equip, Andreas Seidl, ja han informat a la F1 i a la Federació Internacional d'Automobilisme d'aquest fet.

La F1, després de conèixer la decisió de McLaren, ha anunciat que, coordinats amb la FIA i amb les autoritats, estan parlant sobre els passos que han de seguir a partir d'ara. "La nostra prioritat és la seguretat dels segudors, dels equips i de tot el personal de les curses", han afirmat.

Formula 1 and the FIA have have been coordinating with all the relevant authorities on the next steps. Our priority is the safety of the fans, the teams and all personnel at the race.