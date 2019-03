Mor un pilot de 14 anys durant una cursa al circuit de Jerez

Un pilot de 14 anys va morir aquest diumenge durant la disputa d'una prova de motociclisme al Circuit de Jerez-Ángel Nieto, segons ha informat la Federació Andalusa d'aquest esport.

El pilot, Marcos Garrido, natural de la localitat gaditana de Rota, participava en una prova regional de Supersport 300 i a la sortida d'un revolt va caure, amb la mala sort que una altra moto li va passar pel damunt. El jove pilot va ser atès per les assistències sanitàries al mateix circuit i va ser traslladat després a l'Hospital de Jerez, on se li van practicar maniobres de reanimació, però no li van poder salvar la vida.

L'Ajuntament de Rota, d'on era natural Marcos Garrido, ha decretat un dia de dol. El Circuit de Jerez-Ángel Nieto també ha expressat en un comunicat "el més sentit condol a la família, els amics i l'equip del pilot".

La mort de Garrido és la segona tragèdia que viu el món del motor en tan sols dues setmanes. El 10 de març, un altre noi de 23 anys va morir a Ontígola (Toledo) quan va sortir del circuit de motocròs on s'entrenava.