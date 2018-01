Robert Kubica s'ha de conformar amb ser pilot provador de Williams

Williams ha resolt aquest dimarts al migdia el dubte que hi havia al voltant de l'escuderia: qui seria el pilot que acompanyaria el canadenc Lance Stroll per la propera temporada de Fórmula 1. Finalment, els responsables de Williams s'han decidit pel rus Sergei Sirotkin i, d'aquesta manera, Robert Kubica, que havia sonat amb força per ocupar aquest seient, s'ha de conformar amb ser el pilot provador de l'equip.

El veterà pilot polonès havia protagonitzat uns bons tests a Abu Dhabi, però finalment el patrocinador que Sirotkin duu sota el braç ha estat la clau per decidir-se pel pilot rus."Estic molt content per unir-me a l'equip Williams. He gaudit de tornar a la F1 durant aquests últims mesos i ara espero treballar amb l'equip tècnic, tant a la fàbrica com a la pista, per ajudar realment a impulsar el desenvolupament del monoplaça", ha dit Kubica, que ha afegit: "El meu objectiu final continua sent competir de nou a la Fórmula 1 i aquest és un altre pas important en aquesta direcció"