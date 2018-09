Valentino Rossi es nega a donar la mà a Marc Márquez

Valentino Rossi s'ha negat a donar la mà a Marc Márquez durant la roda de premsa prèvia al Gran Premi de San Marino. "Jo no tinc cap problema a donar-li la mà", ha dit el pilot de Cervera mentre li estenia la mà. L'italià, però, no ha acceptat el gest. "Les coses són així, què puc dir", ha lamentat Márquez. "No necessitem donar-los la mà, tot està bé", ha matisat Rossi.

" Amb Valentino no tinc cap problema , ni a demanar perdó i que tot torni a la normalitat, però és una cosa que no depèn de mi. Crec que d' ara a final de temporada els rivals seran les Ducati", ha assegurat Márquez.

"No hi ha cap problema entre nosaltres. El que importa és estar tranquils per fer la nostra feina . La situació personal és una cosa, no li interessa a la gent, no hi ha res important que parlar", ha contestat Rossi.