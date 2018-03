Les 10 claus del Mundial de MotoGP

Aquest cap de setmana s'encenen els llums del circuit qatarià de Losail, senyal inequívoc que arrenca el Mundial de MotoGP. Un any més, el català Marc Márquez parteix com un dels favorits per aconseguir inscriure de nou el seu nom a la placa del 2018 de la Torre dels Campions. Aquestes són les 10 claus del Mundial que arrenca a Qatar.

1. Marc Márquez busca la setena corona

El català Marc Márquez busca aquesta temporada la setena corona, la cinquena de MotoGP. El d'Honda ha aconseguit encadenar dos títols consecutius en dues ocasions, però tres encara no. Això sí, les seves estadístiques a la categoria reina indiquen que ha guanyat més del 30% de les curses que ha disputat i que en més de la meitat de les proves ha pujat al podi. El que caldrà veure és si Honda ha aconseguit fer el pas endavant que el de Cervera demanava, sobretot pel que fa al motor i a la velocitat punta de la moto. Tot indica que la marca japonesa s'ha posat les piles i ha fet la feina, ja que la renovació de Márquez abans que comencés la temporada denota confiança cega en Honda.

540x306 Marc Márquez i Andrea Dovizioso / KARIM JAAFAR / AFP Marc Márquez i Andrea Dovizioso / KARIM JAAFAR / AFP

2. La incògnita de Yamaha

La marca del diapasó ha tingut feina aquest hivern, ja que ha hagut de desfer la feina que va fer l'any passat perquè el xassís no funcionava. Tant és així que Zarco, de l'equip satèl·lit de Yamaha, ha decidit no utilitzar-lo després de provar-lo als tests de pretemporada. La temporada passada, Maverick Viñales va començar amb força, però es va anar desinflant a mida que passaven les curses.

3. Rossi persegueix el 10è títol

L'any 2009, Valentino Rossi va aconseguir el seu novè títol de campió del món, l'últim que ha guanyat. Des de llavors, l'italià persegueix el somni del desè títol mundial. En els últims anys ha hagut de canviar el seu estil de pilotatge per adaptar-se a la nova manera de fer. 'Il Dottore' és el pilot més veterà de la graella: al febrer va fer 39 anys, en té 17 menys que el més jove, Álex Rins, de 22. L'italià, a més, acaba de renovar amb Yamaha fins al 2020, quan tindrà 41 anys. I aquest dijous, a Qatar, va dir que potser no seria el seu últim contracte.

540x306 Valentino Rossi renova amb Yamaha fins al 2020 / YAMAHA Valentino Rossi renova amb Yamaha fins al 2020 / YAMAHA

4. Dovizioso-Lorenzo, cara a cara

L'any passat, Jorge Lorenzo s'estrenava amb Ducati i tot apuntava que ell seria el número 1 de l'equip italià. Tot i això, la gran temporada d'Andrea Dovizioso, que va aconseguir el subcampionat i va lluitar pel títol fins a l'última cursa, a València, va capgirar la situació. El mallorquí encara no ha aconseguit adaptar-se a la Ducati i comença la temporada amb dubtes per resoldre mentre Dovizioso, més relaxat, aspira de nou al títol.

5. Temporada de renovacions

El 2018 és any de renovacions. Els pilots dels equips de fàbrica de MotoGP acostumen a signar contractes per dos anys i aquest any, doncs, toca asseure's a negociar. Abans que les motos sortissin aquest divendres per primer cop a la pista, ja hi havia tres renovacions al sac: la de Maverick Viñales va ser la primera, després ho va anunciar Marc Márquez i finalment, Valentino Rossi. Ells són els tres pilots capdavanters que ja han anunciat quin serà el seu futur fins al 2020. Els altres, encara han de fer oficial amb qui correran l'any vinent.

6. Pedrosa: 16 anys guanyant

Dani Pedrosa fa 16 anys que guanya, com a mínim, una cursa. El de Castellar és l'únic pilot de la graella capaç d'haver aconseguit aquest registre i aquesta temporada, intentarà allargar aquesta fita. Les seves aspiracions, però, van una mica més enllà. El seu objectiu, després d'onze temporades a MotoGP, és la corona, que encara se li resisteix. Diumenge, a Losail, el pilot català disputarà el seu Gran Premi número 200 a la màxima categoria.

540x306 Dani Pedrosa, a Qatar / REPSOL MEDIA Dani Pedrosa, a Qatar / REPSOL MEDIA

7. El salt endavant de Zarco

Johann Zarco ha passat de ser el 'rookie' de la temporada passada a ser un dels pilots cridats a lluitar entre els millors i pujar, de tant en tant, al podi. L’any passat, en la seva estrena a MotoGP a Qatar, va rodar algunes voltes primer fins que va caure.

540x306 Johann Zarco, 'rookie' de la temporada 2017 / MOTOGP Johann Zarco, 'rookie' de la temporada 2017 / MOTOGP

8. L’hora dels debutants

Aquesta temporada arrenca amb cinc cares noves a la categoria reina. Franco Morbidelli,Tomas Luthi, Xavier Simeon, takaaki Nakagami i Hafizh Syahrin debuten a MotoGP, una categoria on no hi haurà , respecte a l’any passat, Jonas Folger (malaltia), Loris Baz (Superbikes),Sam Lowes i Héctor Barberá (Moto2).

9. Buriram, un nou traçat

Aquesta temporada estrenarà el circuit de Buriram, a Tailàndia, on els pilots de MotoGP ja hi han rodat aquest hivern en els tests de pretemporada. En total, hi haurà 19Grans Premis, que convertiran aquesta temporada en la més llarga de la història del Mundial. Algunes curses canviaran d’hora i d’altres veuran retallades les voltes que els pilots han de donar a la pista.

10. Alerons aerodinàmics

Els equips han treballat per adaptar-se al reglament, que obliga a que tots els elements estiguin units al carenat principal. Amb els alerons, els pilots tenen més càrrega al tren davanter i el comportament de la moto en l’entrada als revolts és millor, però també fan que les motos siguin més lentes en els canvis de direcció. A més, tots els pilots estan obligats a dur l’airbag a la granota, que s’activa en cas de caiguda.