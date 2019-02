El motocròs femení es revela

El Campionat de Catalunya de Motocròs femení que havia de començar aquest cap de setmana passat s'ha suspès. Aquesta decisió, comunicada per la mateixa Federació Catalana de Motociclisme (FCM), ha aixecat molta polseguera, sobretot a les xarxes socials. Aquest dimecres, a partir de les set de la tarda, la FCM i les pilots inscrites al campionat es reuniran per trobar una solució a la suspensió de la categoria.

Tot va començar dimecres passat, a tres dies dels entrenaments oficials de dissabte previs a la primera prova que s’havia de disputar diumenge. Les inscrites van rebre un correu electrònic de la FCM en què se les informava que la màniga femenina havia sigut suspesa, al·legant motius econòmics pel baix nombre de participants.

Veient la polseguera que es va aixecar, la mateixa FCM es va afanyar a publicar un comunicat a la seva pàgina web per explicar els motius de la decisió i explicitar el seu ferm compromís amb l'esport femení: "La FCM aposta, i seguirà apostant, pel motociclisme femení, fomentant la seva pràctica i donant suport a totes les iniciatives que tinguin per objectiu la seva promoció". Des de la Federació expliquen que, malgrat aquest compromís, la realitat és que, comparat amb les expectatives, en la majoria de curses les inscripcions al llarg dels dos anys en què hi ha hagut una màniga femenina en aquest campionat han estat per sota de les que la mateixa Federació s’havia creat. Segons la FCM, al finalitzar l’última edició ja es van posar en contacte amb les participants per conèixer personalment els motius pels quals no assistien a les curses –quan inicialment s’hi havien compromès– i també per explicar-los que difícilment tindria continuïtat una màniga exclusiva per a noies sense un mínim de participació.

A tres dies de la competició, doncs, i amb deu pilots inscrites –moltes segons les participants i poques segons la FCM–, es va optar per la suspensió de la competició femenina. Els motius són diversos, però gairebé tots relacionats amb temes econòmics: els motoclubs tenen despeses amb l’estona d’ús de la pista, les ambulàncies, els comissaris i altres despeses derivades que no compensa una competició amb tant poques inscrites. Alguna de les pilots amb les quals hem pogut parlar creuen que la decisió també pot derivar del fet que en altres categories del campionat hi ha hagut un excés de participants, cosa que ha fet doblar les tandes i s’han quedat sense temps disponible per tothom, per la qual cosa la solució fàcil ha sigut eliminar una categoria amb només deu noies. "És més complicat del que sembla, l’explicació és més complexa que això", apunten des de la FCM a l’ARA.

Qui ha pres la decisió ha sigut la Federació, "però tenint en compte moltes veus i molts arguments". "Això no ho decideix només una persona, sinó que hi ha una comissió de motocròs al darrere que decideix les coses amb molts agents implicats", expliquen des de la Federació. També han volgut posar de manifest que troben desproporcionats alguns comentaris que s’han escrit a les xarxes parlant d’una decisió masclista: "No ens sembla gaire correcte barrejar-ho amb aquesta decisió, no hi té res a veure", protesten.

De cara a la reunió d'aquest dimecres, la FCM ha estudiat diferents propostes per fer a les pilots perquè entre elles decideixin quina és la millor o la que més els convé. "La intenció és que vinguin totes. Les pilots amb les quals hem pogut parlar fins ara han mostrat bona predisposició a venir i a solucionar aquest tema", confirmen.

Rosa Romero, pilot inscrita a la competició, també s’ha mostrat optimista de cara a aquesta trobada: "Evidentment no trobarem una solució que ens vagi bé al 100% a totes, però si una que sigui més o menys factible i que es pugui tirar endavant", argumenta.