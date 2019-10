El repte de ser el millor pilot d’Honda de la història

Marc Márquez va sumar diumenge al traçat de Motegi el seu desè triomf de la temporada: 10 de 16 possibles aquest any. La del Japó, ja amb el títol sota el braç, després d’haver-lo sentenciat a Tailàndia a principis de mes, va ser la seva 80a victòria des que va aterrar al Mundial i la 54a des que va debutar a MotoGP ara fa set anys. Amb ella, doncs, va igualar els triomfs que havia aconseguit l’australià Mick Doohan en les seves onze temporades a la categoria reina del Mundial i el número total de victòries que va sumar Dani Pedrosa en les tres categories del campionat. Doohan va sumar cinc títols (del 1994 al 1998), just quan Marc Márquez, nascut el 1993, començava a enfilar-se a una moto de gasolina que, com ell ha explicat, va demanar als Reis. I ara, el pilot de Cervera pot superar-lo i convertir-se en el millor pilot d’Honda de la història. Ho pot aconseguir aquest diumenge, precisament a Austràlia, terra de naixement del cinc cops campió del món.

A més, amb el sisè títol de campió de MotoGP, el de Cervera va superar els cinc de Doohan (també tots amb Honda) i va igualar els sis campionats que va col·leccionar Jim Redman amb la marca de l’ala daurada, si bé el britànic mai va coronar-se a la categoria reina (va alçar quatre títols de 350 cc i dos més de 250 cc). Márquez, que té 26 anys, encara té recorregut per endavant per convertir-se en el millor pilot d’Honda de la història, ja que està a una victòria de superar Doohan i a un títol de millorar el registre de Redman.

Marc Márquez, amb la victòria a Motegi, acumula 13 podis seguits, un fet que no havia aconseguit mai a la categoria reina. Ni tan sols el 2014, en la seva segona temporada a MotoGP, quan va aconseguir deu triomfs consecutius en les deu primeres curses de l’any. “El 2014 tenia molta velocitat, però també un punt d’inconsciència i de falta d’experiència. Però aquest any sí que, a nivell de solidesa, hem fet un pas endavant. És per això que dic que és el meu millor any”, reconeixia el pilot als micròfons de Dazn després de guanyar al Japó. Però el català també toca de peus a terra i és conscient que la ratxa de victòries i de podis que acumula fins ara -15 en total, ja que tan sols li falta ruixar-se amb cava a Austin, on va caure quan liderava la cursa- podria acabar-se en qualsevol moment. “Llavors haurem de saber patir i entendre què ha passat”, avançava des de Motegi. “Som humans i no som invencibles. Per això cal seguir amb la mateixa mentalitat, però mentre estiguem en un bon moment de forma i les coses surtin, hem d’aprofitar-ho i no pensar que és normal. Quan menys ens ho esperem, ens tocarà patir”, afegia.

La triple corona

Amb la victòria de Márquez a Motegi, Honda es va assegurar el títol de constructors. Per aquest Mundial, compten els punts que suma el pilot més ben classificat amb la moto de la marca en qüestió i, per tant, dels 356 punts que han donat el títol a Honda, 350 els ha sumat Márquez (els sis restants són de Nakagami, que va aconseguir-los a Austin, on el català va caure). El repte, doncs, és celebrar el títol per equips per aconseguir la triple corona. Però això ja no depèn només de Márquez. Per a aquest títol, compten els punts que sumen els dos pilots de l’equip (al Repsol Honda, els del de Cervera i els de Jorge Lorenzo). I, ara per ara, el Repsol Honda és segon, a 17 punts del Ducati Team. Al Japó, Lorenzo va seguir sense puntuar (dels 383 punts que té l’equip, el mallorquí n’ha aportat 23), però els 25 punts del triomf de Márquez van permetre al seu equip retallar dos punts al desavantatge amb l’equip italià (Dovizioso, que va ser tercer, i Petrucci, novè, en van sumar 23). “Per la meva part, la motivació serà la mateixa. A Phillip Island dijous tornaré a dir que la meva intenció és guanyar el diumenge. Intentaré ajudar per aconseguir aquest Mundial. Anem retallant diferències a poc a poc, però pel bé de l’equip i, sobretot, pel del Jorge, esperem que ell es vagi trobant millor, perquè tampoc li desitges a cap pilot, i menys al teu company d’equip, aquesta situació”, explicava Márquez.