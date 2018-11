La trajectòria de Fernando Alonso a la F1, en 10 moments

Fernando Alonso va anunciar a l’agost que no seguirà disputant curses de Fórmula 1 el 2019. Així, aquest diumenge, al traçat de Yas Marina d’Abu Dhabi, l’asturià s’acomiadarà dels circuits.

Tot i que no hi ha tancat la porta definitivament, l’asturià ha decidit fer un pas al costat i centrar-se a aconseguir la Triple Corona, que consisteix a guanyar el Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1 –que va conquistar el 2006 i el 2007–, les 24 Hores de LeMans –que ha guanyat aquest 2018–, i les 500 milles d'Indianapolis, on va córrer el 2017 –un trencament del motor Honda, però, el va fer abandonar a 21 voltes del final.

Alonso, que va debutar a la F1 a bord d’un Minardi el 2001, es retira després de 314 Grans Premis (comptant el d’Abu Dhabi) en els quals ha aconseguit 32 victòries, 97 podis, 22 'pole positions' i 23 voltes ràpides.

Aquests són els 10 moments clau de la seva trajectòria com a pilot de Fórmula 1: