El Lugo deixa contra les cordes José Antonio Gordillo (1-0)

El Nàstic de Tarragona ha sumat un nou entrebanc en Lliga que deixa compromès el futur del seu tècnic, José Antonio Gordillo. El conjunt grana ha caigut a Lugo (1-0), on ha sumat la sisena derrota del curs després de 10 jornades. Els tarragonins no guanyen un partit des del 15 de setembre, a casa contra l'Osasuna.

A l'Anxo Carro, el Nàstic ha començat amenaçant amb dos intents de Tete i de Manu del Moral salvats per Juan Carlos. L'encert no els ha somrigut als tarragonins, que han vist com pocs minuts abans del descans han encaixat l'únic gol del partit. Pita ha aprofitat una pilota a la frontal de l'àrea per ajustar-la prop del pal i inaugurar el marcador. Un error defensiu en cadena que ha resultat letal.

A la represa, el Nàstic ha perdut intensitat i perill. Defensivament, el conjunt grana ha millorat les prestacions dels últims partits -amb l'excepció del gol encaixat-, però ofensivament el rendiment ha estat un cúmul d'intents desencertats. Manu del Moral i Barreiro, amb dues bones arribades cada un, i Albentosa, al temps afegit, han tingut l'empat a tocar per un Nàstic a qui la sort segueix sense acompanyar. El conjunt grana suma 2 dels últims 15 punts. S'espera una setmana convulsa a Tarragona.