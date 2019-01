Rubi: "L'Eibar té un futbol peculiar i et fa anar al límit"

Rubi té molt clar que per acabar fent una bona temporada cal sumar més punts a domicili dels que porten registrats. "Per fer una temporada molt bona, ja que tenim solidesa a casa, l'hem d'acompanyar amb victòries a fora", ha apuntat el tècnic maresmenc, que ha advertit de la dificultat d'enfrontar-se a un equip com l'Eibar, rival de l'Espanyol aquest dilluns (21 h, BeIN LaLiga): "És un dels conjunts més fidels a la seva idea de joc i gairebé sempre aconsegueix imposar-la, amb un resultat bo o dolent, però sempre es veu el mateix Eibar, pressionant i intens. M'espero aquest Eibar. Hem de ser forts en les disputes i imposar la nostra idea de joc, però són dels difícils fora de casa, perquè tenen un futbol peculiar i et fan anar al límit".

Després d'encaixar set derrotes en les últimes vuit jornades, el preparador espanyolista confia tornar a entrar "en una dinàmica de resultats normal", i per això celebra haver tornat a millorar la imatge i el joc de l'equip. "Poc a poc estem elevant el nivell de joc, per mi és un repte superat. Hi ha gent que només pensa que s'ha de guanyar sempre i això ens desgasta una mica, però us asseguro que sempre volem guanyar".

El tècnic blanc-i-blau ha parlat de la possibilitat d'ubicar Lluís López com a titular ateses les baixes de David López i Óscar Duarte a l'eix de la defensa. "Hi ha tres opcions: recol·locar un jugador en una posició que no es la seva, arriscar posant un jugador en la seva posició però que et pot sortir malament i pot tenir danys col·laterals a nivell físic, o posar un jugador del planter que fa molts dies que entrena amb nosaltres i que està motivadíssim per intentar aprofitar l'oportunitat". Rubi veu Lluís López preparat per fer el salt en un partit com aquest: "És un partit complicat per a qualsevol central, i és cert que el Lluís esta jugant a camps de Segona B que són petits. Però no em fa por i no em fa tirar enrere donar oportunitats a gent que pica a la porta. Possiblement un altre no ho faria, però jo sóc així".

Rubi recupera Hermoso i Sergio García, que tornen d'una lesió, però és poc probable que juguin, almenys a l'inici: "Estem parlant de casos especials. Per necessitats de la situació de l'equip, els jugadors estan fent un esforç. Acabarem de valorar si juguen de titulars, però sempre és important un dia més en aquest tipus de lesions".