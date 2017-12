Quatre projectes innovadors que volen sacsejar el món de l'esport

Indescat va lliurar dijous els Premis Empresa i Esport, que enguany han celebrat la cinquena edició, a l’Emprenedoria, a la Internacionalització, a la Innovació i al Partenariat. L’acte es va celebrar a l’Auditori de la UPF Barcelona School Management i va comptar amb l’assistència de 180 de persones de l’àmbit esportiu, empresarial i institucional.

El premi Empresa i Esport al Partenariat va ser lliurat a Paited Apps i la Federació Catalana de Bàsquet per Coach Studio, una plataforma per a la digitalització del treball diari d’un entrenador de bàsquet. El programa permet dissenyar entrenaments, controlar l'assistència dels jugadors, gestionar exercicis i sistemes de joc, vincular-se amb clubs o entitats per accedir a la informació que aquesta posa a l'abast, etiquetar vídeos de forma personalitzada, grafiar exercicis i sistemes de joc a la pissarra virtual i dissenyar i controlar planificacions d'entrenament.

La novetat d’enguany va ser la creació del nou premi Empresa i Esport a l’Emprenedoria, arran de la posada en marxa del programa IndesUp! de suport a emprenedors i 'start-ups' en esport. El guardó va ser atorgat a RunOpinion, una plataforma que integra informació i funcionalitats que un corredor necessita per practicar 'running' de forma segura i saludable i que ho pugui compartir amb els seus contactes.

Skitude va merèixer el premi Empresa i Esport a la Internacionalització. Es tracta d’una xarxa social per a esportistes de neu i de muntanya que permet accedir a informació sobre estacions i enregistrar l’activitat per a ús propi i per a compartir-la a d’altres xarxes.

Finalment, el premi Empresa i Esport a la Innovació va ser per a FirstVision, empresa que ha desenvolupat una càmera integrada a les samarretes dels esportistes i àrbitres, amb l’objectiu de millorar l’experiència de l’espectador en les retransmissions esportives.