Chen Yansheng, obligat a tornar diners als bancs xinesos abans del juny del 2019

Chen Yansheng està obligat a retornar part dels diners que va demanar a bancs xinesos per invertir a l'Espanyol. Així ho ha avançat la 'Cadena COPE', que ha informat que el govern xinès l'obliga a tornar abans del juny del 2019 part de la inversió realitzada al club. Aquesta és la data límit fixada pel govern xinès per tal que empresaris com Chen Yansheng, que han invertit capitals fora del país asiàtic, els tornin.

Segons aquest mitjà, el govern xinès no exigeix a Chen Yansheng que recuperi tots els diners invertits al club, sinó només aquelles quantitats cedides pels bancs xinesos, que són de titularitat pública. Part d'aquests diners cedits pels bancs a Rastar Group aquesta els ha distribuït en diversos conceptes. Fins ara, l'empresa xinesa ha invertit al club 25 milions en accions, 65 més en ampliació de capital i 65 més en eixugar deute. En total, 155 milions invertits al club.

Tot, o la part que pugui ser, del que hagi invertit Chen Yansheng a l'Espanyol cedit per bancs xinesos, segons aquesta informació, haurà de ser retornat. Ni l'Espanyol ni Rastar, però, han facilitat dades de les quantitats que els bancs xinesos li han deixat. Aquest és un dels motius pels quals fa mesos que Chen busca inversors a qui vendre una part minoritària o fins i tot majoritària de les accions del club.

Segons ha pogut saber l'ARA, però, les quantitats a tornar "són venciments de deutes que Rastar ja va demanar en el seu moment". En mesos passats ja hi va haver alguns venciments i es van renovar "sense problemes". Pel juny del 2019 hi ha previstos nous venciments que es renegociaran. Des del club s'assegura que l'Espanyol està al dia "en tot fruit dels esforços per anar-lo sanejant econòmicament". En cap cas, però, la xifra a retornar són 155 milions, sinó molts menys, ja que gran part de la inversió feta al club per Rastar no és diner prestat per bancs xinesos, sinó capitals propis de l'empresa de Chen Yansheng.