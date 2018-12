Rubi: "No vull que ens obsessionem amb Messi"

Guanyar el Barça tindria un efecte revulsiu considerable per a l'Espanyol. Així ho ha confirmat el seu tècnic, un Rubi que vol agafar-se a l'efecte "magnificant" que suposaria un triomf en el derbi. "Hem d'intentar alguna cosa per sorprendre'ls, sense desviar-nos gaire de la nostra manera de jugar. Però són equips acostumats que els rivals els canviïn coses", ha apuntat el preparador espanyolista, que ha apuntat que, si es veu l'Espanyol d'abans dels partits del Girona i del Getafe, serà "un derbi molt igualat". Sobre el Barça, ha comentat que és un rival "temible", un fet que es veu en les xifres de gols a favor i de partits perduts. "Saben com juguem, per això haurem de perfeccionar la nostra proposta. En els últims partits de Lliga no hem estat a l'altura", ha afegit.

Rubi ha anticipat que hi haurà algun canvi respecte a l'alineació que va caure al Coliseum Alfonso Pérez. "Tinc l'onze perfilat. Sempre quan no estic content amb l'equip, intento donar alguna situació nova a algun jugador". El tècnic espanyolista ha reconegut que intentaran aturar Messi, però sense obsessionar-s'hi: "Hi ha un pla, però si no marca, pot assistir. És molt bo i està envoltat per jugadors molt bons". El tècnic espanyolista ha insistit que creu que l'argentí és el millor del món. "Tinc clar que els nostres jugadors volen ser la primera plantilla de la història del club que guanya el Barça en Lliga al nostre estadi. Això és una motivació molt gran", ha afegit.

El maresmenc, que viurà el seu primer derbi amb l'Espanyol, ha fet una crida a l'afició: "Que poguéssim ser més de 30.000 aficionats seria fantàstic. Estem en deute pel partit del Girona. El Barça ens farà passar estones malament, però espero l'ajuda del públic". Quan li han preguntat qui creu que portarà el control, s'ha mostrat sincer: "Voldrem tenir la pilota, sabem que és difícil perquè costa prendre'ls-hi. És ser realista saber que no sempre la podrem tenir. Caldrà estar preparat per quan no la tinguem".

El tècnic blanc-i-blau també ha intentat rebaixar la tensió viscuda en els últims derbis amb declaracions com les de Gerard Piqué, que va dir que l'Espanyol era "de Cornellà". "El tarannà de l'Espanyol és esportiu, espero que Piqué també el tingui; de fet, estic convençut que serà així".

Rubi ha defensat Borja Iglesias, un jugador "fantàstic" en qui creu que no pot recaure únicament la feina de marcar gols. "No podem dependre únicament del nas d'un jugador", ha dit. A més, ha confirmat que Naldo i Sergio García són alta; per tant, estaran disponibles per disputar el derbi.