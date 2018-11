Luis Enrique recula i convoca Jordi Alba

Jordi Alba torna a la selecció espanyola de futbol. El moment esplèndid del lateral del Barça ha obligat Luis Enrique a recuperar-lo i fer-li un lloc en la convocatòria per a la propera aturada de seleccions. Espanya jugarà dijous que ve, dia 15 (20.45 h), contra Croàcia, en el que serà el seu últim partit de la fase de grups de la Lliga de les Nacions. L'equip espanyol necessita guanyar –o millorar el resultat d'Anglaterra contra Croàcia– per mantenir la primera posició de grup. L'equip de Luis Enrique suma sis punts, per quatre d'Anglaterra i un de Croàcia. Tres dies després, el diumenge 18 (20.45 h), Espanya s'enfrontarà a Bòsnia i Hercegovina en un partit amistós. Aquest últim serà una bona oportunitat per fer proves.

Alba, Sergio Busquets i Sergi Roberto, absent a l'última llista per lesió, són els futbolistes del Barça que integren el grup. El dolç moment que viu l'Espanyol tampoc ha passat desapercebut pel tècnic asturià i ha apostat pel defensa Mario Hermoso, que s'estrena a la categoria reina del combinat estatal. L'Espanyol, d'aquesta manera, tornarà a tenir jugadors internacionals amb Espanya a les seves files dos anys després que hi jugués per últim cop Marco Asensio. El balear va ser convocat per primer cop per la selecció el maig del 2016, en una llista amb 10 joves més que servia de suport als convocats per a l'Eurocopa de França. Va debutar amb l'absoluta el 29 de maig del 2016, precisament, contra Bòsnia.

540x306 Mario Hermoso i Borja Iglesias celebren un dels gols del gallec a Osca / RCD ESPANYOL Mario Hermoso i Borja Iglesias celebren un dels gols del gallec a Osca / RCD ESPANYOL

L'Espanyol torna a la selecció espanyola

Hermoso podria seguir el seu mateix destí dos anys després. Al llarg de la història hi ha hagut 44 jugadors que, tenint contracte amb l'Espanyol, han jugat amb la selecció espanyola. Tots ells són a la galeria dels internacionals, a l'auditori de l'RCDE Stadium. Luis Enrique va presenciar la victòria de l'Espanyol de dilluns passat contra l'Athletic, en un partit on Hermoso va resultar determinant. El central és un dels jugadors més destacats d'aquest inici de curs de l'Espanyol. El madrileny, de 23 anys, està en el punt de mira de diversos clubs europeus, així com del Madrid, que té l'opció de repescar-lo per la mòdica quantitat de 7,5 milions.

Atent al tall, precís en la passada en curt i en llarg, excel·lent en el joc aeri, tant en defensa com en atac, i amb una gran capacitat per anticipar-se i col·locar-se, Hermoso s'està convertint en un dels millors centrals de la Lliga. Formant parella amb David López, aquest curs ha disputat els 11 partits sencers de Lliga, on a més ha marcat dos gols. A més, ha sigut clau per deixar la porteria a zero en cinc dels onze duels.