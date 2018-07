Borja Iglesias: "M'espantava més jugar a camps de Segona B que a Primera"

Borja Iglesias ja coneix la gespa de l'RCDE Stadium. El fitxatge més car de la història de l'Espanyol ha estat presentat aquest dimecres a la seva nova casa després d'haver passat les pertinents revisions mèdiques i d'haver firmat el nou contracte amb el director general esportiu, Òscar Perarnau. Iglesias, que costarà deu milions (en quatre pagaments de 2,5, 2,5, 4 i 1 milions), té un contracte per a les quatre properes temporades, a més d'una clàusula de 28 milions d'euros. "La secretaria tècnica portava mesos treballant en ell. Té marge de potencial, i volíem suplir Moreno amb un altre golejador que, acompanyat del bloc, pugui donar el màxim rendiment", ha exposat Perarnau.

El gallec de moment només ha jugat 11 minuts a Primera, el 2015, amb el Celta, però el repte d'estrenar-se i consolidar-se a la màxima categoria no l'espanta en absolut: "M’espantava més jugar a camps de Segona B, ara tot és bonic, afronto jugar a Primera amb molta il·lusió. Por? Hi ha coses que generen por i no és una d’aquestes". Iglesias ha exposat que fitxar per l'Espanyol va ser una decisió "senzilla" per les condicions que li oferien: "Vaig tenir diverses opcions bones, però quan se'm va explicar el projecte i l'oposició que tenia, no vaig tenir dubtes. Vinc a un club històric, amb molt de temps a Primera, un escenari ideal".

L'ex jugador del Celta ha deixat clar que no ve a ser "el nou Gerard Moreno", sinó simplement Borja Iglesias. "Tots sabem com de bo és Gerard, vaig jugar anys de formació amb ell [al Vila-real de Lluís Planagumà] i sé com de bo és". Els deu milions que es pagaran per ell no suposen una pressió afegida: "Que facin un esforç per tu és un motiu per sentir-se orgullós. No tinc pressió a dia d'avui, no sé si la tindré, em sento reforçat per l'aposta del club i la confiança que tenen amb mi".

Iglesias és conscient que arriba per fer gols, però no s'ha volgut marcar cap xifra com a objectiu. El que si que ha deixat entreveure, entre bromes, és que podria fer algun tram del camí de Santiago si li surten bé les coses: "És una cosa que em fa il·lusió, però no he trobat el moment. Si surt bé, ho faré per celebrar-ho". El davanter s'ha definit com un jugador "passional", que gaudeix jugant, i que està convençut que connectarà amb l'afició de l'Espanyol. A més, ha reconegut que va parlar amb ex jugadors de l'Espanyol com Manel Royo o Cristian Galas, amb qui va coincidir al Saragossa, i que li van parlar bé del club espanyolista.