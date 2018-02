Derrotes de la Santboiana i el Barça a la lliga de rugbi

La Santboiana ha patit una dura derrota al camp del Complutense Cisneros per 45-14, en un partit on el degà del rugbi estatal no ha aconseguit mai sentir-se còmode. Amb aquesta derrota la Santbioana ocupa la sisena posició, lluny del líder, un Quesos Entrepinares que ha guanyat el derbi de Valladolid al SilverStorm El Salvador per 32-13.

El Barça ocupa la setena posició després de caure contra el Senor Independiente Rugby, quart classificat, per 31-37. Tot i la derrota, els blaugranes sumen 2 punts gràcies a les dues bonificacions. Bonificació ofensiva i defensiva que deixa als de Tomy García amb 40 punts després de 17 jornades de lliga.