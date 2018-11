La set de canvi del Borussia d’Alcácer

“Campió alemany només ho serà el Bayern”. Cap a la mitja hora de joc els aficionats de l’equip muniquès desplaçats al Westfalenstadion van començar a entonar aquest càntic provocador. Els bavaresos s’havien posat 0-1 al camp del líder i gràcies al gol d’un ex del Dortmund, Robert Lewandowski. La mentalitat “ mia san mia ”, que és la principal força d’aquest club i que lliurement es podria traduir com “som com som i n’estem molt pagats”, semblava desapareguda en aquest primer quart de temporada. Però justament en l’anomenat clàssic alemany el Bayern semblava que recuperava l’autoritat perduda, almenys durant una bona hora de partit. Dos cops es va avançar al marcador, amb un doblet de Lewandowski. Però l’anunciat cop de puny a la taula del sis vegades consecutives campió de la Bundesliga finalment no va tenir lloc. El Dortmund va ser capaç de capgirar el matx (3-2) amb dos gols de Reus i un de l’exblaugrana Paco Alcácer per distanciar-se en el liderat a set punts del Bayern. Queda molta competició, però la fase difícil que travessa el totpoderós conjunt muniquès cada cop es fa més llarga i la inseguretat va minant per dins els jugadors, al tècnic Niko Kovac i l’entorn del club.

En els últims deu anys el Bayern només havia estat un sol cop en la jornada 11 a més punts del liderat que ara (a -12 la temporada 2010-11, quan finalment va acabar tercer). Actualment els bavaresos també tenen tres punts per sobre el Borussia Mönchengladbach. Mala peça al teler per a un club els jerarques del qual, Uli Hoeness i Karl-Heinz Rummenigge, viuen massa del passat i no han iniciat una regeneració progressiva, ni del club ni de la plantilla.

Esclar que el Bayern encara no ha dit l’última paraula en aquesta Bundesliga, però el Dortmund està guanyant una confiança enorme en les pròpies capacitats que no tenia a inicis de curs. La gran diferència entre Bayern i Dortmund no són els set punts de la classificació sinó l’estat d’ànim.

Després de 17 partits oficials, el Borussia tot just ha encaixat una derrota, dimarts al camp de l’Atlètic (2-0) a la Champions. El tècnic Lucien Favre té una visió clara del que vol i els jugadors el segueixen. Tenen Marco Reus millor que mai, un jove Sancho carregat de talent i ambició, jugadors compactes i experimentats com Witsel i Delaney i un golejador feliç com Paco Alcácer, que en nou estones de partits oficials aquesta temporada ha marcat deu gols. El Borussia Dortmund està ajudant l’exblaugrana a ser el que sempre ha sigut. Potser Paquito els pot ajudar a tocar la glòria.

Ple d’eufòria, el Westfalenstadion va acabar replicant el càntic “Campió alemany només ho serà el Dortmund”. Tenen set de canvi.