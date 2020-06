La setmana del judici al Barça de Setién

Les imponents graderies verticals buides del Camp Nou seran l’escenari d’un nou judici al Barça de Quique Setién (22 h / Movistar la Liga). Sense el suport dels aficionats, però també sense la por d’acabar esbroncat pels socis si la pilota no entra, l’equip es conjura de portes enfora per seguir lluitant pel títol de Lliga en una setmana que podria dictar sentència. Dos dels equips més en forma del torneig, l’Atlètic de Madrid i el Vila-real, s’enfronten en cinc dies a un Barça que ha sumat tot just 5 punts dels últims 9 en joc. I tot plegat amb un ambient ben complicat de portes endins.

Després de punxar al camp del Celta de Vigo, el divorci entre els pesos pesants del vestidor i Quique Setién s’ha fet més evident. Alguns jugadors segueixen sense portar bé la visceralitat d’Eder Sarabia, l’ajudant de Setién, mentre l’entrenador intenta treure ferro a les converses, força tenses, dels últims dies amb els seus futbolistes. Malgrat que el Madrid només està dos punts per damunt del Barça, els empats de Vigo i Sevilla han deixat contra les cordes un equip que necessita omplir les xarxes socials de missatges positius. I quan has de fer això vol dir que saps que estàs tocat. El tècnic va sentir dissabte com Luis Suárez el responsabilitzava dels mals resultats fora de casa, just el mateix dia que Leo Messi no va voler escoltar les indicacions de Sarabia durant una pausa d’hidratació. “Quan no hi ha victòries i no guanyes, tothom hi diu la seva. És el circ en què ens trobem. La relació que tenim amb la plantilla és bona”, va explicar Setién a la prèvia del partit, i va afegir: “Jo tampoc era un jugador fàcil. Hem de mirar de convèncer tothom que la idea comuna és la que hem de defensar. Ho entenc com una cosa natural. Hi ha una comunicació bona. No hi dono cap importància”.

L’entrenador va donar la titularitat a Riqui Puig i Ansu Fati contra el Celta però, malgrat el bon paper dels dos joves, segurament els deixarà a la banqueta en un partit en què Griezmann confia recuperar la titularitat contra el seu exequip. Setién recupera Sergi Roberto i Sergio Busquets. I després de la seva fluixa actuació, Umtiti tornarà a la banqueta cedint el seu lloc a Lenglet. “El que he de fer és alliberar la meva consciència. Faig tot el que puc per guanyar els partits i és el que em tranquil·litza més. A vegades els resultats no depenen de mi. El futbol és com és. Sé que les victòries amaguen moltes coses i que les derrotes comporten això”, va filosofar Setién abans de rebre un Atlètic que ha tornat fort de l’aturada, amb 13 punts de 15. Però Simeone no ha guanyat mai al Camp Nou, tot i que hi va guanyar una Lliga el 2014, amb un empat. Els madrilenys, sense els sancionats Koke i Savic, s’han enfilat fins la tercera posició, quan abans de l’aturada eren sisens.

Garcia Pimienta, llest

El Barça intentarà que el Camp Nou segueixi sent un estadi inexpugnable. Si la Lliga en mans dels blancs, Setién haurà de fer les maletes i Francesc Xavier Garcia Pimienta, tècnic del filial, podria acabar dirigint l’equip a la Champions. Ara mateix la convivència al club s’aguanta pels resultats. Mentre es pugui guanyar la Lliga, no rodaran caps. Després, tot és possible.