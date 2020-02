L'andorrana de 14 anys Vicky Jiménez fa història i guanya l'Obert d'Austràlia júnior

Per primer cop en la història del tenis, la bandera d'Andorra brilla en un torneig del Grand Slam. La jove de 14 anys Victòria Jiménez s'ha proclamat campiona de l'Open d'Austràlia júnior després de superar a la final la polonesa Weronika Baszak per 5-7, 6-2 i 6-2, en un partit que s'ha disputat a la pista central de la Rod Laver Arena.

"Al principi estava una mica nerviosa pel fet de jugar a la pista central davant força gent, però després d'aconseguir el segon set, que ha estat molt lluitat, m'he deixat anar i he trobat més el meu joc, que m'ha portat fins a la victòria", ha dir la jugadora, que s'entrena a Sitges al Club de Golf Terramar amb Jordi Arrese i el seu pare, Joan Jiménez, que va ser tenista internacional andorrà.

La tenista esquerrana, de pare andorrà i mare russa, parla cinc idiomes: castellà, anglès, català, francès i rus. "Estic molt orgullosa de ser d'Andorra", ha explicat, abans d'afegir que espera "que a Andorra estiguin molt contents per la victòria". "És un honor representar el meu país quan jugo a tenis", ha dit.

La jove promesa andorrana també ha explicat que no ha pogut conèixer cap dels seus ídols durant aquesta setmana però que, malgrat això, ha sigut un honor el simple fet de poder veure'ls de tan a prop. "He disfrutat de tot en aquesta gran experiència. He vist pels passadissos Nadal, Djokovic, Kyrgios, Anisimova i Muguruza... Tots són molt grans en l'esport".

Ara el següent esglaó serà començar a disputar alguns tornejos del circuit WTA, però "sense cap pressió". "Hauré de competir cada punt perquè són tornejos molt diferents dels que he jugat fins ara. Serà una experiència més, però no vull posar-me cap pressió perquè tinc molts tornejos per afrontar", ha assegurat.