Tòquio proposa uns Jocs Olímpics sense cerimònia de clausura per estalviar

L'impacte del covid-19 ha provocat la revolució més important al calendari dels Jocs Olímpics des de la Segona Guerra Mundial. Els Jocs han patit boicots i atacs terroristes, però sempre havien defensat les dates oficials. Enguany, en canvi, el COI ha acceptat que la cita prevista per aquest estiu a Tòquio es faci el 2021 a la capital japonesa. Un canvi que obligarà els organitzadors a modificar el seu full de ruta. Així, el president del comitè organitzador de Tòquio 2020, Yoshiro Mori, ha proposat que la cerimònia de clausura dels Jocs Olímpics i la d'obertura dels Paralímpics quedin eliminades per reduir despeses.

Segons Mori, primer cal saber si els comitès olímpics i els paralímpics internacionals estan d'acord. I què passaria amb les entrades ja venudes per aquests dos actes. "Espero que tots els implicats s'adonin que aquest és el primer canvi de data en la història de les Olimpíades", cosa que modifica els pressupostos inicials. Mori defensa fer una cerimònia inaugural el 23 de juliol que serveixi per als dos Jocs, els Olímpics i els Paralímpics, i una clausura per a les dues cites el 5 de setembre.

Mori, en una conversa amb el diari esportiu japonès Nikkan Sports, ha explicat que si les dates previstes ara per al 2021 tampoc es poden defensar per culpa del coronavirus, "caldrà cancel·lar els Jocs, com va passar durant la Segona Guerra Mundial". Les últimes setmanes les autoritats japoneses han decretat l'estat d'alarma per l'increment de casos de covid-19.