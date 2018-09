Ronaldo Nazário assegura que apostarà per "un club social"

Ronaldo Nazário ha sigut presentat aquest dilluns com a nou màxim accionista del Valladolid, després d'adquirir el 51% de les accions del club. El brasiler ha mostrat la seva intenció de fer-ne "una entitat oberta a tothom, en la qual els seguidors formin part del seu present i futur". Ronaldo ha deixat clars els objectius de la seva nova etapa al Valladolid: ser competitius, apostar per la transparència en tot el que es faci, iniciar una "revolució" en el sentit d'anar introduint canvis per anar creixent i posar especial atenció al component social.

"És una etapa plena d'il·lusió", ha assegurat Ronaldo, que espera "treballar amb moltes ganes per anar introduint canvis que beneficiïn tothom". El brasiler ha recordat que el Valladolid és un club "amb 90 anys d'història i amb més de 20.000 socis que volen gaudir de la tornada del seu equip a Primera", però també "un club amb molts treballadors qualificats" que els "permetran seguir avançant amb la seva dedicació".

Ronaldo ha invertit 30 milions d'euros i "la major part" del deute del club "ha sigut liquidat", si bé el brasiler ha puntualitzat que, "de moment, no hi haurà ampliació de capital", sinó que la idea que té és anar fent canvis i ampliant serveis. "Volem una gestió transparent –que seguirà en mans de Carlos Suárez, ja que coneix bé el club i ha fet una gran feina durant 17 anys– per aprofitar el potencial del club i de la ciutat, i posaré tot el meu coneixement a disposició dels jugadors i de l'entitat, perquè tots en sortim beneficiats".

Quan se li ha preguntat si seguiria el dia a dia del Valladolid, Ronaldo ha respost amb contundència: "¿Penseu que compraré un club i l'endemà me n'aniré de vacances? Per descomptat que estaré pendent de tot el que passi", ha assegurat. El brasiler, a més, ha mostrat el seu desig de "donar un contingut social a totes les accions, amb especial atenció a les persones menys ateses".