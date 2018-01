La Santboiana recupera el somriure contra La Vila (27-8)

Cara i creu per als dos equips catalans de la Divisió d'Honor de rugbi. Després de caure en el primer partit del 2018, la Santboiana s'ha refet i ha derrotat La Vila amb bonificació ofensiva inclosa (27-8). En canvi, el Barça suma la segona derrota de l'any després de caure a Hernani en un partit on no ha tingut opció (20-0).

La Santboiana ja va fer mèrits en el partit del diumenge passat contra El Salvador i aquesta vegada, també a casa i contra un rival inferior, no ha perdonat. El degà ha obtingut la setena victòria de la temporada en un duel renyit al principi i decantat a favor dels locals a la represa, gràcies a uns darrers minuts de rauxa on ha sumat els dos últims assaig per al bonus.

La primera part ha acabat amb empat a tres (cop d'Albert Millan) i a la represa s'ha avançat La Vila amb un assaig al minut 43. La Santboiana, lluny d'enfonsar-se, ha sabut reaccionar i ha capgirat el marcador amb les marques d'Ethan (52') i Hèctor (67').

Amb 17-8, els visitants han disposat d'algunes arribades per ajustar el marcador però han topat amb la imprecisió en els metres finals i amb una excel·lent defensa de la Santboiana. Ja a les acaballes, i amb inferioritat numèrica en els visitants (jugaven amb 14 els locals per una expulsió, i amb 13 La Vila per dues targetes), han arribat les dues darreres marques per a la bonificació, d'Afa Tauli (77') i de Nico Francisquelo (80').

El Barça, sense opcions

El triomf de la Santboiana afiança el degà a la zona de 'play-off' i li permet seguir aspirant a la tercera i quarta posició. En canvi, el Barça fa un pas enrere en la seva lluita per quedar sisè després de caure estrepitosament a Hernani.

El conjunt basc no ha donat opció als blaugranes, en un partit que no ha destacat per la puntuació però sí pel domini dels locals, que al descans guanyaven per 13-0. A la represa s'ha mantingut la dinàmica i l'Hernani ha sentenciat l'enfrontament amb un assaig al 43 que deixava el partit sentenciat.