Celebrem l'Any Nou Xinès?

Si hi ha un animal poc atractiu, és la rata, però aquest 2020 serà el gran protagonista a les celebracions de la comunitat xinesa, que aquest dissabte festegen l'arribada de l'Any Nou amb els designis de bona sort que comporta aquest animal. No és només la festivitat tradicional més important del calendari xinès, que se celebra també en altres països asiàtics, com Brunei, Indonèsia, Malàisia, Corea, Singapur i el Vietnam, sinó que des de fa bastants anys també té el seu lloc a Barcelona i en diversos punts de Catalunya. Són unes festes plenes de color i cultura, ideal per disfrutar de la cultura i la gastronomia xineses i endinsar-se una mica més en les seves especialitats més enllà dels plats més típics i coneguts.

Una celebració de quatre mil anys

Amb un càlcul diferent del del nostre calendari gregorià, aquesta celebració té més de quatre mil anys d'història i es deu a un calendari elaborat als segles XXI i XVI abans de Crist. A causa dels ajustos anuals que pateix no se celebra cada any a la mateixa data, sinó que normalment es fa coincidint amb l'inici d'una nova lluna plena entre finals de gener i mitjans de febrer. Aquest any és aquest dissabte, 25 de gener.

L'Any Nou Xinès també rep el nom de Festival de la Primavera perquè coincideix amb el començament del cicle de cultiu, acomiada l'hivern –tot i que a vegades el temps no acompanya– i dona la benvinguda a una nova estació. Concretament, aquest any serà el número 4718 del calendari tradicional xinès, i portarà el signe del zodíac de la rata de metall.

Aquesta festivitat és, a la Xina, un moment en què tradicionalment es ret homenatge als ancestres, així com un moment de trobades i reunions familiars, i des de fa uns anys és un motiu de celebració social també a Occident. A casa nostra la festa es viu, sobretot, gràcies a la comunitat xinesa de Barcelona, la més gran de tot Catalunya, ja que representa més d'una tercera part del total dels ciutadans d'aquest país a casa nostra.

Desfilada a la ciutat

Enguany Barcelona rebrà l'Any Nou Xinès amb una gran celebració a diferents nivells, i si bé aquest dissabte 25 es dona el tret de sortida, la commemoració anirà més enllà d'aquesta data i tindrà el punt àlgid el dissabte 1 de febrer. Les festes inclouran desfilades, concerts de música, gastronomia tradicional, una fira cultural i diversos espectacles. Per als més de 20.000 xinesos que viuen a la capital catalana aquest moment també és una oportunitat per compartir i donar conèixer la seva cultura. Tota aquesta celebració serà possible gràcies a entitats culturals i organitzacions com la Fundació Institut Confuci de Barcelona i Casa Àsia, així com l'Ajuntament de Barcelona, i la participació indispensable de voluntaris.

651x366 Un grup de dones xineses gaudint de la desfilada de Barcelona / CRISTINA CALDERER Un grup de dones xineses gaudint de la desfilada de Barcelona / CRISTINA CALDERER

Les entitats es reuniran al voltant de l'Arc de Triomf i al passeig de Lluís Companys, epicentre de la celebració, on també hi haurà una fira gastronòmica i un escenari per als espectacles, a banda d'una desfilada que se celebrarà dissabte i començarà al Parc de l'Estació del Nord.

Una festa gastronòmica

Però no només l'Ajuntament i les entitats es bolcaran en la commemoració de la festa, sinó que cada cop són més els establiments privats que s'hi sumen amb l'objectiu de fer-ne gaudir tant els barcelonins com els xinesos i fins i tot els turistes que visiten la ciutat. Un dels exemples és l'hotel Mandarin Oriental, que sent fidel a la seva herència asiàtica promou tota aquesta setmana i fins a l'1 de febrer al seu restaurant Blanc la gastronomia xinesa amb segell de Carme Ruscalleda. Entre les propostes de la cuinera catalana al migdia destaquen el wonton amb salsa picant, el pa xinès de costella Duroc a la cantonesa amb vegetals, l'arròs fregit amb llagostins i els fideus saltejats amb vedella i vegetals.

651x366 Wontons amb salsa picant del restaurant Blanc / HOTEL MANDARIN Wontons amb salsa picant del restaurant Blanc / HOTEL MANDARIN

A la nit, Ruscalleda oferirà un menú degustació únicament asiàtic amb suggeriments com wok de verdures i salsa d'ostres, mandonguilla sorpresa de salsa Hoisin i tofu d'ametlles amb pera i gelat de sèsam, entre d'altres. Però al Mandarin no tot serà menjar, sinó que l'hotel també s'omplirà de decoració temàtica i s'hi farà el tradicional Ball del Lleó, això sí, acompanyat d'un brunch xinès amb especialitats com Tronc d'Any Nou Xinès i Tang Yuan (boles d'arròs glutinós).

Tardes xineses

Per celebrar l'Any Nou Xinès, l'hotel El Palace de Barcelona organitza aquesta setmana les Chinese Afternoons, on proposen una degustació d'especialitats del país: el te verd Lung Ching –"Un dels més famosos de la Xina, d'aroma fresca alhora que penetrant, molt lleuger i refrescant, amb un postgust de nous tendres", expliquen– i el te negre Oolong Tsui Yu –conegut a Occident com a te blau–. També s'hi serveix una selecció de sandvitxos, scones (panets) clàssics i de panses, melmelades i clotted cream. L'hora de les postres arriba amb una selecció de pastisseria xinesa, amb opcions com el pastís de l'any de la rata, el pastís Mahjon, mooncakes, el pastís de xocolata blanca amb pebre de Sechuán, el ganache de xocolata amb yuzu i el pastís de xocolata blanca amb sèsam negre. Tot això se serveix acompanyat d'un sobre vermell amb monedes de la sort per començar bé l'any.

651x366 Pastissets en honor a l'Any Nou Xinès del Palace / EL PALACE Pastissets en honor a l'Any Nou Xinès del Palace / EL PALACE

Menú de Cap d'Any Xinès

Un altre que celebrarà l'Any Nou Xinès és el restaurant Boa-Bao, i ho fa amb un menú festiu format per cinc plats especials, entre els quals dim sum de porc i cibulet xinès, rotllets de primavera de llagosta i curri, sopa de fideus Changshou Mian, el plat principal Les Delícies de Buda ("Autèntica mostra de la cuina xinesa i preparades tradicionalment per monjos budistes", diuen) i les postres de dumpling de sèsam negre amb soja i gelat de gingebre.

651x366 Sopa d'estil Hong Kong del Boa Bao / ESTUDIO COZINHA Sopa d'estil Hong Kong del Boa Bao / ESTUDIO COZINHA

Val a dir que a la ciutat el ritme no para i les propostes per celebrar aquesta festa ritual són moltes i incomptables: el restaurant d'alta cuina xinesa Mr. Kao, a l'Hotel Claris, estarà oferint les seves especialitats gastronòmiques d'alt nivell amb motiu de la festa gran de la cultura xinesa, però també l'establiment de dumplings Dr. Zhang oferirà amb especial èmfasi aquesta elaboració de massa farcida en els seus diferents vessants. També, l'Spicy Volx, restaurant de cuina asiàtica amb llums de neó i dibuixos psicodèlics, farà una aposta especial per la gastronomia xinesa.

Però no només la restauració saludarà la nova lluna: el disseny també rebrà l'Any Nou Xinès amb els braços oberts, de la mà, per exemple, dels estris de cuina proposats per la marca Zwilling, i per la seva banda La Roca Village proposarà una experiència enfocada al col·lectiu xinès que visita Catalunya i compra en aquesta instal·lació. La festa, doncs, ja pot començar.