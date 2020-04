Confinats però amb el cap arreglat

Quan es va decretar l'estat d'alarma i l'ordre de tancament de la majoria de comerços, en un primer moment les perruqueries van quedar dins el paquet de serveis essencials. Els acudits i els mems van omplir les xarxes de seguida i, sigui per això o pel motiu que sigui, l'endemà el govern espanyol va ordenar que les perruqueries també havien de tancar fins a nova ordre. Un mes i mig després d'allò, aquells que se'n reien, avui es miren al mirall i veuen unes tofes que els acosten als Jackson Five, o unes arrels blanques florint com la primavera esclatant que vivim.

Alguns han decidit esperar, passi el que passi sobre el crani, i d'altres s'han armat de valor i han demanat a la parella que agafi les tisores i faci el que pugui... Un podria pensar que amb el confinament la part estètica era secundària –o terciària–, però l'auge de les videotrucades i els Instagram Live ha tret el costat més presumit que tots tenim a dins.

Dimarts a la tarda el president espanyol, Pedro Sánchez, però, va anunciar que les perruqueries podran obrir ja a la fase 0, és a dir, a partir de dilluns que ve. Això sí, sempre amb cita prèvia, mantenint les mesures de seguretat màximes i, a més, la gent gran tindrà prioritat. Això significa que potser encara haurem de tirar de remeis casolans, si ja no aguantem més les grenyes i els cabells bicolors, durant unes quantes setmanes més.

"Ja no podia aguantar més, i vaig agafar la moto i em vaig rapar el cap jo mateix", explica valent el Carles de Rubí, però la cosa no va sortir com ell volia. "Vaig posar un número alt a la pinta per no tallar massa curt, però vaig fer una esquilada i vaig haver d'acabar rapant-me tot el cap al 0,5...", afegeix. Aquest és un dels molts exemples de les conseqüències de la perruqueria casolana. "Quan això acabi tindré molta feina arreglant desgràcies", apunta riallera la Núria Solé, que sempre s'ha dedicat a la perruqueria a domicili a Barcelona i rodalia. La Núria, a més, recomana al Carles i a tothom que, si viu amb una altra persona, sigui aquesta qui passi la moto en lloc d'un mateix. En canvi, el Joan de Sabadell és de l'altre extrem del Carles: "Jo i els dos nens ens els estem deixant créixer i ja anirem a tallar-nos-els quan es pugui".

651x366 Tallar el cabell dels nens ha estat una de les activitats més populars / GETTY Tallar el cabell dels nens ha estat una de les activitats més populars / GETTY

La Carme de Mataró té tres fills, dues noies de 17 i 15 anys i un noi de 13. "No tinc coneixements de perruqueria, però de petits els tallava les puntes a tots tres, i en època de polls una mica més i tot, i jo m'arreglava el serrell si feia falta", però ara explica que fa unes setmanes va haver de prendre una decisió dràstica. "El meu fill és molt presumit i ja fa temps que no deixa que li toqui jo els cabells, només deixa que li talli el seu barber". El problema, explica, és que va començar el confinament amb els cabells molt llargs, "i al final ha acceptat que li passem la moto que ens van portar els Reis", explica. "Els primers dies després de la rapada no volia fer videoconferències, ni tan sols amb la família, i ja ens ha dit que no se'l tornarà a tallar més..." En canvi, les dues filles i la mateixa Carme s'han passat la moto pel clatell o per un lateral del cap sense manies per estar més còmodes. "Ja creixerà!", conclou.

A la perruqueria no s'hi va només a tallar-se els cabells, sinó que tenyir-los també és un aspecte important per a molta gent i que troben molt a faltar amb aquests locals tancats. Tenyir-se a casa és tot un art i no tothom s'hi atreveix. "La meva parella s'ha rapat el cap ja dos cops en les sis setmanes de confinament i jo ja m'he tenyit un cop", explica la Gemma de Terrassa. Per als tints domèstics, la Núria Solé fa algunes recomanacions bàsiques: preguntar al teu perruquer quin és el teu color, i si no ho pots saber, millor pecar per un de massa clar que per un de massa fosc. I posar-se crema hidratant al naixement del cabell per no tacar la pell.

651x366 Molta gent s'ha atrevit amb el tint a casa durant el confinament / GETTY Molta gent s'ha atrevit amb el tint a casa durant el confinament / GETTY

La Núria Solé és perruquera a domicili des de fa molts anys, però per al Federic, que té una perruqueria a la Travessera de Gràcia de Barcelona, anar a tallar cabells a les cases ha sigut una nova experiència. El servei està considerat activitat essencial si va a domicilis de persones grans o amb problemes de dependència. "Vaig començar a oferir el servei a domicili les primeres setmanes de confinament i em deien que era un perill públic, però quan van allargar l'estat d'alarma fins al 9 de maig vaig començar a rebre més trucades, i ara tinc l'agenda plena cada dia", explica.

El Raimon de Terrassa, però, no vol ni sentir a parlar de perruquers a domicili i encara menys que la seva parella agafi les tisores: "El cabell ni es toca! Grenyes fins que pugui anar a tallar-me'l com cal". Doncs sembla que aviat ho podrà fer.

"Sentir-se net és per higiene i per salut mental"

En Jordi Figueras té una perruqueria al centre de Rubí, i molt de tant en tant anava als domicilis de gent gran que no podia desplaçar-se, però aquest servei, amb el confinament i el local tancat, se li ha multiplicat. "El perfil és gent gran o amb necessitats que, per exemple, no es pot rentar el cap ni es pentina ni s'afaita perquè amb els braços no s'arriba al cap". Figueras explica que quan va a les cases es troba situacions personals "molt compromeses", i que "sentir-se net i arreglat és per higiene però també per salut mental". Respecte a les mesures de seguretat que pren, Figueras explica: "Em rento molt bé les mans perquè per treballar no puc dur guants, duc mascareta i només em poso darrere o al costat del client, mai al davant". En canvi, el client no pot dur mascareta, però un cop acaba si pot es dutxa sencer.

Guia per tallar-se els cabells a casa

Núria Solé, perruquera a domicili

Espai de la casa

-El millor és fer-ho al bany (no a la banyera) i davant el mirall.

-Si tens un balcó ampli o una terrassa, també serveix.

Estris

-Bata (si no tenim una bata com les de perruqueria, una tovallola serveix, amb una pinça d'estendre roba perquè s'aguanti).

Tisores

-Han d'estar molt afilades.

-No serveix qualsevol tisora que tinguem a casa: les de cuina o de tallar paper dobleguen el cabell i no el tallen.

-Les tisores que venen amb la moto de tallar cabells poden servir.

Abans de començar

-Truca al teu perruquer/a perquè t'aconselli com ho has de fer.

-Si t'has de tenyir, pregunta-li quin és el número del color del teu tint.

Tallar

-Si no en tens, compra una màquina per tallar els cabells (moto).

-La moto és millor que la passi una segona persona i no un mateix (si no vius sol/a).

-Comença a tallar amb un número de pinta alt i després ves abaixant el grau.

-Talla de baix a dalt, és a dir, comença pel clatell i ves pujant, sempre en direcció contrària a la direcció del cabell. I després, des del serrell fins a la coroneta.

-Si no vols un tall gaire curt, no recolzis la moto sobre el crani.

Arreglar

-Si només vols arreglar els cabells, talla només les patilles i el serrell.

-Per tallar-te el serrell sense un tall recte, agafa un floc de cabells amb dos dits o amb una pinta, aixeca'l i talla.

Tenyir

-Compra el tint que dugui l'aplicador incorporat, i després fes el massatge a tots els cabells com si fos un xampú.

-Si el tint és molt fosc, s'ha de protegir la pell per no tacar-la: posa crema hidratant al naixement dels cabells (darrere les orelles i al clatell).

-Els colors foscos de tint, si no encertem el to, són difícils de treure. És millor comprar dos tints, un de fosc i un de clar, i barrejar-los al 50%, o començar per un de clar i després anar-lo enfosquint al teu gust.